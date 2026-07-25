Przy 64 kcal mają więcej błonnika niż awokado. Mało kto stawia na te owoce

Błonnik pokarmowy pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Wspiera prawidłową pracę jelit, ułatwia wypróżnianie i pomaga zapobiegać zaparciom. Jest także pożywką dla korzystnych bakterii jelitowych, dlatego wpływa na stan mikrobioty. Co ważne, składnik ten spowalnia wchłanianie cukrów, pomaga stabilizować poziom glukozy we krwi i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Dlatego warto zadbać o jego odpowiednią ilość w codziennej diecie. Można to zrobić między innymi poprzez włączenie do jadłospisu awokado, malin i jabłek, przy czym jeden z tych produktów wygrywa z pozostałymi, pod względem zawartości błonnika.

Awokado, maliny i jabłka – zawartość błonnika

Najmniej błonnika dostarczają jabłka. Surowe owoce ze skórką mają – w zależności od odmiany – około 1,7-2,5 g tego składnika w stugramowej porcji. Taka sama ilość awokado Hass zawiera 6,7 g włókna pokarmowego. „Rekordzistkami” są natomiast swojskie maliny. W niektórych odmianach tych owoców znajdziemy aż 7 gramów błonnika. Wygrywają one z pozostałymi przysmakami jeszcze pod innym ważnym względem. Chodzi o tzw. gęstość odżywczą

Tym mianem określa się stosunek ilości składników odżywczych (takich jak błonnik, witaminy) do wartości energetycznej (kilokalorii) danego produktu, Im wyższa jego wartość, tym lepiej. Oznacza to, że dostarcza on mnóstwo wartościowych substancji przy minimalnym nakładzie energetycznym. Jeśli twoim celem jest na przykład pozyskanie 8 gramów błonnika, musisz zjeść:

123 gramy malin (64 kcal),

około 333 g jabłka ze skórką (173 kcal),

119 g awokado (190 kcal).

Maliny dostarczają więc najwięcej błonnika i najmniej kalorii. To świetny wybór zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej, którym zależy na uzyskaniu większego uczucia sytości, a jednocześnie utrzymaniu deficytu kalorycznego.

Maliny mają też inne cenne właściwości

Maliny obfitują również w polifenole, między innymi antocyjany. Włączenie tych owoców do diety pomaga chronić organizm przed stresem oksydacyjnym, redukować stany zapalne i spowalniać procesy starzenia. Naukowcy sugerują, że mogą odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu groźnych chorób.

„Liczne badania naukowe potwierdzają, że wysoki poziom przeciwutleniaczy zawartych w malinach może chronić przed rozwojem niektórych typów nowotworów. Wyciągi z owoców jagodowych – w tym z czerwonych malin – hamują wzrost i wspomagają degradację komórek nowotworowych. W próbach in vitro potwierdzono to działanie dla hodowli komórkowych raka jelita grubego, prostaty, piersi i jamy ustnej. W jednym z tych badań udowodniono, że ekstrakt z czerwonych malin umożliwia eliminację do 90% komórek raka żołądka, jelita grubego i piersi” – czytamy w jednym z artykułów dr Justyny Bylinowskiej.

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