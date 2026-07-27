Mają 18-krotnie więcej witaminy C niż borówki. W sezonie kosztują grosze

Latem chętnie sięgamy po sezonowe owoce, które zachwycają smakiem, świeżością i bogactwem wartości odżywczych. Truskawki, maliny, porzeczki, wiśnie czy czereśnie dostarczają organizmowi witamin, minerałów oraz cennych przeciwutleniaczy. To doskonała okazja, aby wzbogacić codzienną dietę o naturalne i zdrowe produkty prosto z lokalnych sadów i ogrodów. W tym czasie wiele osób sięga po borówki.

Owoce sezonowe lepsze od borówek

I choć te owoce są niezwykle smaczne i zdrowe, to okazuje się, że mają dwie potężne konkurencje. Pierwszą z nich są czarne porzeczki. Jest to prawdziwy gigant w kwestii zawartości witaminy C. Ma jej aż 180 mg w 100 g. Z kolei borówka ma około 10 mg na 100 g. Oznacza to, że czarna porzeczka dostarcza nam 18 razy więcej witaminy C. Jedzenie tego owocu znakomicie wspiera więc odporność, ale też funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Drugą mocną konkurencją są maliny. Przewyższają one borówki w kwestii zawartości błonnika pokarmowego. Mają go aż 6,5 g na 100 g owoców. Borówki zawierają go o połowę mniej. Błonnik pokarmowy jest ważny, ponieważ wspomaga prawidłową pracę układu trawiennego i zapobiega zaparciom. Dodatkowo pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru i cholesterolu we krwi oraz daje uczucie sytości, co sprzyja zdrowej diecie.

O tym pamiętaj, wybierając owoce

Musisz jednak pamiętać o tym, że choć powyższe owoce przewyższają borówki w kwestii zawartości witaminy C czy błonnika pokarmowego, to nie oznacza wcale, że powinieneś zrezygnować z jedzenia borówek. One również są prawdziwym superfood. Spożywane regularnie poprawiają pamięć, koncentrację, wzrok i spowalniają starzenie się mózgu.

Zawierają również bardzo dużo przeciwutleniaczy, które chronią przed stresem oksydacyjnym, a w konsekwencji spowalniają starzenie się oraz zmniejszają ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych.

Najlepszym rozwiązaniem jest więc nie wybieranie jednego „najzdrowszego” owocu, lecz sięganie po wszystkie sezonowe owoce. Każdy z nich dostarcza nieco innych witamin, składników mineralnych i związków bioaktywnych, dlatego wzajemnie się uzupełniają. Im bardziej różnorodna dieta, tym większe korzyści dla zdrowia

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