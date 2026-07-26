Tak kawa działa na mózg. Naukowcy zbadali, co naprawdę dzieje się po wypiciu jednej filiżanki

Dla wielu osób kawa to nieodłączny element poranka i napój, bez którego trudno wyobrazić sobie dobry początek dnia. Jej aromat i smak sprawiają, że chwila z filiżanką kawy staje się przyjemnym rytuałem, który pozwala spokojnie rozpocząć dzień. Kawa pomaga się rozbudzić, dodaje energii i poprawia koncentrację, dlatego tak chętnie sięgamy po nią każdego ranka. Warto również pamiętać, że spożywana z umiarem może być elementem zdrowego stylu życia, a jej picie niesie ze sobą nie tylko przyjemność, ale także wiele korzyści.

Działanie kawy na mózg

Wiele osób tak naprawdę nie wie, jak kawa działa na nasz mózg. Owszem, gwarantuje pobudzenie i zwiększoną koncentrację, ale w jaki sposób do tego dochodzi? To wyjaśnił w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Aby zrozumieć działanie kofeiny na mózg, należy przede wszystkim wiedzieć, że wynika ono z tego, że kofeina swoją budową chemiczną bardzo przypomina pewną substancję krążącą w naszym organizmie o nazwie adenozyna. Adenozyna pełni wiele ważnych funkcji, przy czym jedną z najważniejszych jest to, że działa ona jako neuroprzekaźnik, który „spowalnia” czy wycisza funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, czyli naszego mózgu – powiedział.

Jak wyjaśnił dietetyk, jednym z efektów jej działania jest wprowadzenie naszego ciała w stan wyciszenia. Konkretnie powoduje ona senność. Aby mogła zadziałać, najpierw musi się połączyć z receptorami zlokalizowanymi w mózgu, czyli z pewnymi miejscami, które w obecności adenozyny ulegają aktywacji, co zapoczątkowuje procesy biochemiczne prowadzące właśnie między innymi do zwiększonej senności.

Z kolei kofeina z uwagi na to, że ma podobną budowę do adenozyny, również ma zdolność do połączenia się ze wspomnianymi receptorami. Jednak gdy się z nimi połączy, to tym samym blokuje dostęp adenozyny do tych miejsc, przez co wspomniany neuroprzekaźnik nie może pełnić swojej funkcji – wyjaśnił.

Dlatego właśnie po wypiciu kawy czy spożyciu czystej kofeiny przestajemy być senni, a wręcz stajemy się pobudzeni. Kofeina spożywana w niewielkich dawkach zmniejsza uczucie zmęczenia, zwiększa naszą czujność, przyspiesza tempo reakcji, poprawia pamięć i koncentrację, a także usprawnia koordynację ruchową.

Ekspert bazował na publikacji pod tytułem „Kawa, lekarstwo, używka i narkotyk”.

Optymalna porcja kofeiny dziennie

Jak wytłumaczył ekspert od zdrowego odżywiania, bezpieczna porcja kofeiny to 400 g na dobę.

Przy czym za umiarkowane spożywanie kofeiny należy uznać dawkę o połowę niższą, czyli około 200 mg na dzień – dodał.

Średnia jedna szklanka kawy parzonej dostarcza około 80 do 140 miligramów kofeiny, zaś jedno espresso o objętości 30 mililitrów zawiera około 60 miligramów tego składnika.

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