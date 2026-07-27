Ma 10 razy więcej witaminy A, a Polacy ją omijają. Deklasuje zwykłą kapustę

Te główki kupujemy rzadko, wybierając raczej zwykłą białą kapustę. Jednak ciemnozielone, karbowane liście tej włoskiej mogą zapewniać więcej korzyści zdrowotnych, a także podkręcać smak różnych dań.

Kapusta włoska a biała

Kapusta włoska na luźniejszą główkę i charakterystycznie karbowane liście. Zewnętrzne przybierają ciemnozielony kolor, a te w środku są żółte. Ma wyrazisty smak z lekko orzechową nutą. Liście są cieńsze i elastyczne, więc znacznie szybciej miękną podczas gotowania. Mogą potrzebować nawet 6-10 minut podgrzewania, jednak przy dłuższym czasie mogą się rozpadać.

Natomiast biała kapusta ma grube, jasne i gładkie liście, które przy zginaniu pękają. Jest twardsza, ale bardziej soczysta i słodka. Wymaga co najmniej 20 minut obróbki termicznej, przy czym młoda jest gotowa szybciej, a stara może wymagać nawet dwukrotnego wydłużenia tego czasu.

Te różnice sprawiają, że obie odmiany sprawdzają się w odmiennych zastosowaniach. Na surowo lepsza jest chrupiąca biała zamiast skórzastej włoskiej. W zupach i duszonych daniach warzywnych można stosować je zamiennie. Natomiast włoska zdecydowanie wygrywa, jeśli chodzi o gołąbki. Liście można zdjąć bezpośrednio z główki po wycięciu głąba i nie trzeba długo ich zmiękczać. Wystarczą 1-2 minuty we wrzątku i już dają się zwijać.

Ma 10 razy więcej witaminy A i 2 razy więcej folianów

Warzywa te różnią się też wartością odżywczą. Dostarczają podobną liczbę kalorii, choć zależy to od ich wieku. Włoska ma bliżej do tej młodej (27 kcal w 100 g), natomiast biała może zapewniać 25-35 kcal w takiej ilości.

Karbowana kapusta zawiera nieco więcej białka (około 2 g w 100 g) i błonnika (ponad 3 g), ale największe rozbieżności dotyczą mikroskładników. Choć większość jest na zbliżonym poziomie, magnez występuje w ponad 2 razy większej ilości (28 mg), jest też o 1/3 więcej potasu (230 mg).

Przy zbliżonej zawartości witaminy C (około 30 mg), kapusta włoska jest królową witaminy A. Dostarcza ją w postaci prowitaminy w ilości 50 mcg równoważników retinolu (RAE). To aż 10 razy więcej niż w kapuście białej. Ten składnik jest kluczowy dla odporności, oczu i skóry. Oprócz tego włoska ma 2,5 razy więcej luteiny z zeaksantyną – barwników niezbędnych dla ochrony wzroku. A także dwukrotnie więcej witaminy B9 (folianów), która wspomaga układ nerwowy, produkcję czerwonych krwinek i DNA. Obie odmiany są dobrym, podobnie bogatym źródłem witaminy K, która reguluje krzepnięcie krwi i wspiera mocne kości.

Bogatsze źródło antyrakowych związków

Te kapusty odróżnia jeszcze jedno – zawartość glukozynolanów, które są antyoksydantami o działaniu przeciwzapalnym. Odpowiedni poziom w diecie może zmniejszać ryzyko rozwoju nowotworów piersi, prostaty, wątroby czy jelita grubego. Według opracowań odmiana włoska może mieć od połowy nawet do 2 razy więcej glukozynolanów niż biała.

Te właśnie te związki siarkowe sprawiają, że warzywa kapustowate (inaczej krzyżowe) tak skutecznie wspierają zdrowie. Ich działanie podsumowali badacze australijscy w pracy „Glukozynolany z warzyw krzyżowych i ich potencjalna rola w chorobach przewlekłych”.

Większe spożycie tych warzyw wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób kardiometabolicznych, schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i raka – napisali na łamach „Frontiers in Pharmacology”. – Zaobserwowano poprawę kontroli glikemii, ciśnienia krwi i profilu lipidowego, co może prowadzić do zmniejszenia lub opóźnienia postępu choroby. Podobnie, metabolity glukozynolanów, a zwłaszcza sulforafan, mogą wywierać korzystny wpływ na schorzenia neurologiczne i psychiatryczne, takie jak depresja, schizofrenia, autyzm, choroba Alzheimera i stwardnienie rozsiane. Sulforafan został również wskazany jako ważny składnik diety w schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, a badania wykazują poprawę zarówno w zakresie mięśni, jak i kości.

Choć autorzy zastrzegają, że to wnioski wstępne i potrzeba wielu badań na ludziach, kapustę i tak jemy – dlaczego by więc nie sięgać częściej po tę włoską? Ostrożność powinny zachować jednak osoby z niedoczynnością tarczycy, ponieważ omawiane związki wiążą jod. Ich poziom w daniach można jednak zmniejszyć poprzez podgrzewanie warzywa bez pokrywki.

FAQ – najczęstsze pytania o kapustę włoską i białą

Czym różni się kapusta włoska od białej pod względem wartości odżywczych?

Kapusta włoska wyróżnia się znacznie wyższą zawartością witaminy A (nawet 10 razy więcej niż w białej) oraz dostarcza 2,5 raza więcej luteiny i zeaksantyny, które wspierają ochronę wzroku. Może ona również zawierać więcej folianów, magnezu i potasu, a także nawet dwa razy więcej glukozynolanów wykazujących działanie przeciwzapalne. Obie odmiany są podobnie bogatym źródłem witaminy K oraz dostarczają zbliżoną ilość witaminy C.

Która kapusta jest lepsza do przygotowania gołąbków?

Zdecydowanie wygrywa tutaj kapusta włoska. Jej liście są cieńsze i bardziej elastyczne, co sprawia, że można je zdjąć bezpośrednio z główki po wycięciu głąba. Wymagają one bardzo krótkiego zmiękczania – wystarczą 1-2 minuty we wrzątku, aby były gotowe do zawijania.

Jakie są różnice w czasie gotowania obu rodzajów kapusty?

Kapusta włoska mięknie znacznie szybciej i zazwyczaj wymaga od 6 do 10 minut podgrzewania; zbyt długie gotowanie może sprawić, że stanie się zbyt miękka. Kapusta biała jest twardsza i wymaga co najmniej 20 minut obróbki termicznej, przy czym starsze główki mogą potrzebować nawet dwukrotnie więcej czasu.

Czy istnieją przeciwwskazania do spożywania tych warzyw?

Ostrożność powinny zachować osoby z niedoczynnością tarczycy, ponieważ zawarte w kapuście związki wiążą jod. Aby zmniejszyć poziom tych substancji w gotowym daniu, zaleca się podgrzewanie tych warzyw bez przykrycia.

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