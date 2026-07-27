Awaryjny obiad w 3 minuty. Dietetyczka: ten gotowiec ma dobry skład i tylko 8 składników

Większość mrożonych czy garmażeryjnych dań budzi uzasadnioną nieufność. Utarło się przekonanie, że tanie gotowce z supermarketu to mieszanka zagęstników wzbogacona o utwardzone tłuszcze i chemiczne dodatki. Pewien popularny produkt skutecznie przełamuje ten schemat. Zwróciła na niego uwagę dietetyczka Marta Tomasik-Czogała. Jej zdaniem to świetny pomysł na awaryjny obiad. Sprawdź dlaczego.

Te gotowe pierogi to dobry pomysł na awaryjny obiad

Polecanym przysmakiem są pierogi z twarogiem i jagodami marki Chef Select. Zazwyczaj farsz w takich wyrobach to głównie woda, skrobia i tanie zagęstniki. Na szczęście w tym przypadku sprawa wygląda zupełnie inaczej. Na etykiecie znalazło się tylko osiem pozycji – mąka pszenna, ser twarogowy (27 procent), woda, cukier, jagody czarne suszone (4,9 procent), śmietanka, sól oraz aromat. Ich ilość elementów została zredukowana do absolutnego minimum. Nie znajdziemy tu żadnych niepokojących utrwalaczy czy stabilizatorów.

Dobry skład. Dodatek cukru jest zbędny, ale mimo wszystko jest nieźle – podsumowuje dietetyczka Marta Tomasik-Czogała w udostępnionym materiale.

Stugramowa porcja tego dania dostarcza 190 kilokalorii. Znajdziemy w niej 8,6 grama białka, 2,6 grama tłuszczu oraz 32,5 grama węglowodanów. Proporcje nie są idealne, ale prezentują się całkiem nieźle, jak na sklepowy gotowiec. Warto pamiętać, że tego typu produkty nie powinny być podstawą codziennej diety. Należy je traktować jako żywność rekreacyjną, po którą sięgamy od czasu do czasu.

Pierogi z serem i jagodami – przydatne wskazówki

Przygotowanie tych pierogów zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wrzucić je na gorącą wodę. Po niespełna 3 minutach będą gotowe. Można też śmiało odgrzać je na patelni. Warto połączyć je z naturalnym jogurtem typu skyr. Podbija to pulę białka w posiłku. Dzięki temu zapewnia on dłuższe uczucie sytości.

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