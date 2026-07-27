Zamiast włoskich czy laskowych. Dietetyczka poleca te „maślane” orzechy dobre na cholesterol

Najczęściej, sięgając po orzechy, wybieramy te najbardziej znane – włoskie lub laskowe. Choć są one bardzo wartościowe, nie warto ograniczać się wyłącznie do nich. Na świecie istnieje wiele innych rodzajów orzechów, które są równie smaczne, a ich jedzenie świetnie wpływa na nasze zdrowie.

Dietetyczka poleca te orzechy

Jeśli tego lata miałabym polecić ci jeden, prosty nawyk, to byłby to właśnie ten – zaczęła ekspertka od zdrowego odżywiania, Anna Reguła.

Chodzi o to, by zabierać ze sobą przekąskę w postaci pudełeczka z orzechami makadamia.

Mam wrażenie, że wciąż są trochę niedoceniane, a naprawdę zasługują na większą popularność. Zachwycają delikatnym, maślanym smakiem, są wygodną przekąską na wynos, dostarczają błonnika i mogą poprawiać nasz profil lipidowy. To jeden z tych produktów, po które sięgam nie dlatego, że «wypada», ale dlatego, że po prostu bardzo je lubię – wyjaśniła dietetyczka.

Właściwości orzechów makadamia

Orzechy makadamia są bardzo bogate w żelazo. 100 g pokrywa 20 proc. dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Zawierają też wapń, magnez, mangan, witaminę A, E, miedź, fosfor oraz selen. Posiadają też właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu ich jedzenie przyczynia się do zwalczania wolnych rodników, które prowadzą do szybszego starzenia się organizmu oraz różnych chorób przewlekłych.

Są bogatym źródłem zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, które wspierają prawidłową pracę serca i pomagają utrzymać właściwy poziom cholesterolu. Te niepozorne orzechy wspierają też uczucie sytości (dzięki zawartości białka i błonnika), a to z kolei pomaga w kontrolowaniu apetytu i podjadaniu. Zawierają też magnez i miedź, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz pomagają zmniejszać uczucie zmęczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że tak jak w przypadku też innych orzechów, ten produkt jest dość kaloryczny. W 100 g jest około 700 kcal, więc nie należy spożywać go w nadmiarze.

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