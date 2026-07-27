Zielona czy żółta fasolka? Jedna ma ponad 6 razy więcej witaminy A. Mało kto o tym wie

Latem fasolka szparagowa często trafia na nasze stoły. Zielone i żółte strąki różnią się jednak nie tylko kolorem i smakiem, ale również zawartością niektórych składników odżywczych. Na te różnice zwrócili uwagę przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

Zielona i żółta fasolka szparagowa – podobieństwa i różnice

Nie ulega wątpliwości, że obie odmiany są bardzo zdrowe i mają wiele cennych właściwości. Znajdziemy w nich między innymi sporo witaminy C, flawonoidów oraz luteiny, która wspiera narząd wzroku. Obecny w nich kompleks witamin z grupy B dba o serce, a minerały takie jak magnez, miedź, fluor i żelazo pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

Żółta fasolka jest zdecydowanie delikatniejsza i dużo bardziej kremowa. Zielona z kolei charakteryzuje się wyrazistym, mocniejszym aromatem. To jednak niejedyne odmienności, jakie występują między nimi. „Zielona ma więcej witaminy A oraz kwasu foliowego. Żółta fasolka z reguły zawiera nieco więcej potasu oraz żelaza” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu. Warto jednak podkreślić, że największe dysproporcje dotyczą witaminy A (690 IU vs 108 IU w 100 gramach).

Żółta czy zielona fasolka szparagowa? Którą wybrać?

Witamina A odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu wzroku. Jest składnikiem rodopsyny, czyli białka umożliwiającego widzenie przy słabym oświetleniu. Wspiera również odporność, wzrost i rozwój organizmu oraz utrzymanie właściwego stanu skóry i błon śluzowych. Uczestniczy także w prawidłowym funkcjonowaniu serca, płuc i innych narządów. Dlatego zielona fasolka jest polecana przede wszystkim kobietom w ciąży, a także osobom, które chcą zadbać o ostrość wzroku. Z kolei zieloną fasolkę warto włączać częściej do diety w sytuacji, gdy chcemy podnieść poziom żelaza w organizmie, uregulować ciśnienie tętnicze krwi czy wzmocnić kości.

Wybierając konkretną odmianę fasolki warto wziąć pod uwagę także sam czas przygotowywania warzywa. Żółta wymaga krótszej obróbki termicznej (10 minut). Zielona ląduje na talerzu nieco później, bo po 20 minutach.

Czytaj też:

Fasolkę szparagową gotuję ze szczyptą tego proszku. Jest miękka i ma piękny kolor Czytaj też:

Nie robię już fasolki z bułką tartą. Ten grecki sposób sprawia, że rozpływa się w ustach