Większość Polaków źle gotuje fasolkę. Bosacka ostrzega, że przez to traci smak

Fasolka szparagowa to jedno z tych warzyw, na które wiele osób czeka przez cały rok. Gdy rozpoczyna się sezon, pojawia się na straganach i w ogródkach, a później trafia na nasze stoły. Jest lekka, smaczna i świetnie komponuje się z masłem i bułką tartą, ale można ją też wykorzystać w inny sposób.

Najważniejsze zasady gotowania fasolki szparagowej

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, opublikowała na Instagramie nagranie, w którym opowiedziała o trikach przydatnych podczas gotowania fasolki szparagowej.

Po pierwsze, fasolka o jaśniejszym odcieniu będzie bardziej łykowata, bo jest już dojrzała. Taką trzeba będzie gotować jakieś 15 minut, czasem nawet 20 minut. Inaczej jest w przypadku tej żółtej, ale wpadającej lekko w zielonkawość – jej wystarczy 10 minut, bo to fasolka młoda – wyjaśniła ekspertka.

Dodała również, że nie musimy odcinać „wąsatego ogonka”, wystarczy tylko pozbyć się łykowatego czubka. Wtedy fasolka będzie smaczniejsza.

Fasolkę zawsze wrzucamy do wrzątku. Wtedy jej smak zamknie się w środku i nie odda ona aromatu wodzie. Potem trzeba dodać trochę soli i trochę cukru – podsumowała.

Wrzucanie więc fasolki do zimnej wody jest dużym błędem, który niestety popełnia wiele osób.

Jaką fasolkę szparagową wybrać?

Żeby fasolka była naprawdę smaczna, musi być przede wszystkim świeża. Kupując ją, zwróć uwagę na jeden szczegół. Chodzi o ogonki. Powinny być zielone i dość elastyczne. To oznacza, że fasolka została niedawno zerwana. Warto więc dobrze ją obejrzeć przed zakupem. Jeśli kupujesz ją na bazarku, możesz poprosić też sprzedawcę, by przełamał strąk fasolki. Jeśli fasolka nie jest zbyt świeża, nie usłyszymy charakterystycznego dźwięku strzelania. W ten sposób ustalisz, czy warzywo nie jest zbyt długo przechowywane. Unikaj sztuk wiotkich i wyglądających na wysuszone.

Jeśli chcesz się cieszyć smakiem tego specjału, zobacz, jak zamrozić fasolkę szparagową, żeby była jędrna i chrupiąca też po rozmrożeniu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o gotowanie i wybór fasolki szparagowej

Jak prawidłowo gotować fasolkę szparagową – w zimnej czy wrzącej wodzie?

Fasolkę szparagową zawsze wrzucamy do wrzącej wody. Wrzucenie jej do zimnej wody to częsty błąd – dbanie o odpowiednią temperaturę na samym początku sprawia, że smak warzywa zostaje zamknięty w środku i nie przechodzi do wody. Do gotującego się wrzątku warto dodać odrobinę soli oraz cukru.

Ile czasu należy gotować fasolkę szparagową?

Czas gotowania zależy od jej dojrzałości i koloru:

Młoda fasolka (żółta, wpadająca lekko w zielonkawość): wystarczy jej około 10 minut .

Dojrzała fasolka (o jaśniejszym odcieniu, bardziej łykowata): wymaga gotowania przez 15 do 20 minut.

Czy trzeba obcinać obydwa końce fasolki szparagowej przed gotowaniem?

Nie. Nie ma potrzeby obcinania „wąsatego ogonka”. Wystarczy usunąć jedynie twardy, łykowaty czubek. Dzięki temu fasolka zachowa pełnię smaku i będzie smaczniejsza.

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