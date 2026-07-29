Codziennie dolewasz to do kawy. Dietetyczka ostrzega: jeden wybór szybciej podnosi cukier

Mleko krowie to wciąż najczęściej wybierany dodatek do kawy oraz płatków śniadaniowych. Jest cenione za swój łagodny smak i wysoką zawartość składników odżywczych, takich jak białko czy wapń. Coraz więcej osób sięga jednak po alternatywy roślinne, kierując się preferencjami smakowymi, dietą lub względami zdrowotnymi. Jednym z najpopularniejszych zamienników jest napój owsiany, który wyróżnia się delikatnym, lekko słodkim smakiem i dobrze komponuje się zarówno z kawą, jak i płatkami.

Co jest zdrowsze: mleko czy napój owsiany?

Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu podpowiedziała, co jest zdrowsze: mleko czy napój owsiany.

Jedna szklanka mleka ma 120 kcal i około 8 g białka. Napój owsiany ma podobne kalorie, ale tylko 3 g białka i znacznie więcej węglowodanów. Kalorycznie podobnie, ale białkowo mleko wygrywa – wyjaśniła specjalistka.

Ekspertka od zdrowego odżywiania przyjrzała się także, jaki indeks glikemiczny mają oba te produkty. W przypadku mleka jest to około 35, natomiast napoju owsianego – nawet 60–80. Dla organizmu niższy indeks glikemiczny oznacza, że wolniej zostaje podniesiony poziom glukozy we krwi, a później następuje jego spadek. Szybszy wzrost i spadek poziomu glukozy u części osób może sprzyjać wcześniejszemu pojawieniu się głodu lub spadkowi energii..

Przy insulinooporności i na co dzień mleko wygrywa – podsumowała dietetyczka.

Dodała, że zalety mleka to między innymi kompletne białko, wszystkie aminokwasy i naturalny wapń.

Kiedy wybrać napój roślinny?

Napój owsiany będzie dobrą opcją dla osób z nietolerancją laktozy albo na diecie roślinnej, ale wybieraj produkty bez dodatku cukru. Warto też szukać wariantów wzbogacanych w wapń, witaminę D oraz B12, które są kluczowe na diecie roślinnej.

Napój sojowy również jest dobrym wyborem na diecie roślinnej. Spośród napojów roślinnych dostarcza najwięcej białka i pod tym względem najbardziej przypomina mleko krowie.

Dietetyczka Dominika Hatala odradza zakup mleka ryżowego, ponieważ ma bardzo mało białka i dużo węglowodanów. Z kolei napój migdałowy ma najmniej kalorii ze wszystkich.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mleko i napoje roślinne

Co jest zdrowsze: mleko krowie czy napój owsiany?

Mleko krowie wygrywa pod względem zawartości białka (ok. 8 g w szklance wobec ok. 3 g w napoju owsianym) oraz niższego indeksu glikemicznego (ok. 35, podczas gdy napój owsiany ma IG na poziomie 60–80). Mleko krowie dostarcza również kompletne białko, wszystkie aminokwasy oraz naturalny wapń. Z tego względu mleko jest lepszym wyborem na co dzień oraz dla osób z insulinoopornością.

Kiedy warto wybrać napój owsiany zamiast mleka krowiego?

Napój owsiany jest dobrą alternatywą dla osób na diecie roślinnej oraz dla osób z nietolerancją laktozy. Przy jego zakupie warto zwracać uwagę, aby wybierać warianty bez dodatku cukru oraz wzbogacane w kluczowe na diecie roślinnej składniki, takie jak wapń, witamina D oraz witamina B12.

Który napój roślinny ma najwięcej białka?

Najwięcej białka wśród wszystkich napojów roślinnych ma napój sojowy – dostarcza go niemal tyle samo co tradycyjne mleko krowie, przez co świetnie sprawdza się w dietach roślinnych.

Czym różnią się od siebie poszczególne zamienniki mleka (owsiany, sojowy, ryżowy, migdałowy)?

Napój sojowy: Ma najwięcej białka ze wszystkich napojów roślinnych (ilości zbliżone do mleka krowiego).

Napój owsiany: Jest delikatny i lekko słodki, lecz zawiera mniej białka i więcej węglowodanów niż mleko.

Napój migdałowy: Wyróżnia się najniższą kalorycznością ze wszystkich wymienionych napojów.

Napój ryżowy: Jest odradzany przez dietetyczkę ze względu na bardzo niską zawartość białka oraz dużą ilość węglowodanów.

Czytaj też:

Ten kefir z Biedronki ma prosty skład i tylko 50 kcal w 100 g. Dietetyk wybiera go regularnie Czytaj też:

Ma 10 g białka i tylko 58 kcal. Dietetyk: to najlepszy jogurt grecki z Lidla