Ten nabiał nie jest zdrowszy, może wręcz szkodzić. Lekarz wskazuje najgorsze produkty

Mleko i jego przetwory są zalecane w zbilansowanej diecie jako źródło białka, witamin A, D i z grupy B oraz wapnia. Nie wszystkie rodzaje są jednak równie korzystne, a konkretne wybory mogą z czasem mieć istotny wpływ na zdrowie.

Najgorsze produkty mleczne według eksperta

Lekarz dr Marek Skoczylas za najgorszy nabiał uważa odtłuszczone produkty mleczne. Gdy są pozbawione naturalnego tłuszczu, zapewniają większe dawki niektórych hormonów zwierzęcych i innych substancji. Mogą one między innymi zakłócać kobiecą gospodarkę hormonalną, przy czym efekt ten jest odwracalny.

W badaniach naukowych regularne spożywanie odtłuszczonego nabiału powiązano z o 85% wyższym ryzykiem niepłodności owulacyjnej – podał ekspert w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Trzeba pamiętać, że usuwanie tłuszczu z mleka przeznaczonego do wyrobu przetworów pozbawia je ważnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A i D), a za to sprawia, że zawierają więcej substancji wpływających na metabolizm. Lekarz przytoczył wyniki badań nastolatków, u których odtłuszczone produkty mleczne obniżały poziom ochronnego cholesterolu HDL, a podnosiły „zły” LDL. Zmiany były niewielkie, ale dotyczyły tylko jednej porcji dziennie.

Ten nabiał może wspierać zdrowie

Choć w wielu badaniach próbowano udowodnić, że odtłuszczone i niskotłuszczowe produkty mleczne są zdrowsze od pełnotłustych, wyniki analiz nie wykazywały istotnych różnic. Wpływ naturalnego nabiału na zdrowie uznano ogólnie za neutralny. Specjalista przybliżył jednak wnioski z badania obejmującego 147 tysięcy osób z 21 krajów, w którym sięganie po takie pełnotłuste wyroby było związane z mniejszym ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia.

Zatem jedząc odtłuszczony nabiał, my po prostu tracimy to ochronne działanie przed chorobami metabolicznymi, jakie są nam w stanie dać te odpowiedniki z zawartością tłuszczu – podsumował dr Skoczylas.

Udowodniono także, że naturalne, nieodtłuszczone produkty mleczne zapewniają dłużej trwająca sytość, a co za tym idzie – mogą pomagać w unikaniu nadmiaru kalorii w diecie.

Najbardziej polecany produkt mleczny

Chcąc ułatwić odbiorcom wybór w sklepie, lekarz wskazał produkt, który uznaje za najlepszy dla zdrowia. To smaczny napój fermentowany, a według badań tego typu wyroby poprawiają jakość snu już po 3 tygodniach regularnego picia. Wpływają też korzystnie na jelita, choć to nie wszystko.

Za najlepszy nabiał bezwzględnie uważam kefir – wyjawił specjalista. – Bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem bakterii Helicobacter pylori z naszych wrzodów żołądka. Bo jeśli do terapii, którą przepisze nam lekarz na usuwanie bakterii z wrzodów żołądka, my dodamy kefir, to taka terapia będzie dużo bardziej skuteczna.

Mało znanym działaniem tego napoju u pacjentów z cukrzycą jest wpływ na obniżenie we krwi poziomu insuliny, glukozy i homocysteiny, której nadmiar sprzyja rozwojowi miażdżycy. Warto oczywiście wybierać naturalny kefir, który zawiera 1,5-2% tłuszczu zamiast wersji „light” bez tego składnika.

FAQ – najczęstsze pytania o najmniej polecany nabiał

Jaki rodzaj produktów mlecznych jest uznawany za najmniej korzystny dla zdrowia?

Za najmniej korzystny wybór uważa się odtłuszczone produkty mleczne. Pozbawienie ich naturalnego tłuszczu sprawia, że mogą zakłócać gospodarkę hormonalną u kobiet. Badania naukowe powiązały regularne spożywanie odtłuszczonego nabiału ze znacznym, bo aż o 85% wyższym, ryzykiem wystąpienia niepłodności owulacyjnej.

Jakie wartościowe składniki tracimy, wybierając odtłuszczone produkty mleczne typu?

Proces usuwania tłuszczu z mleka wiąże się z utratą ważnych związków rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witaminy A i D. Dodatkowo zdaniem doktora Marka Skoczylasa, wybierając wersje odtłuszczone, tracimy ochronne działanie przed chorobami metabolicznymi (np. cukrzycą typu 2 czy nadciśnieniem), które wykazują ich pełnotłuste odpowiedniki.

Jaki wpływ na cholesterol i sytość ma nabiał pozbawiony tłuszczu?

Spożywanie odtłuszczonego nabiału może sprzyjać podnoszeniu poziomu „złego” cholesterolu LDL przy jednoczesnym obniżaniu ochronnego cholesterolu HDL, co wykazano u nastolatków. Ponadto produkty pełnotłuste zapewniają dłużej trwające uczucie sytości i mogą pomagać w kontrolowaniu liczby spożywanych kalorii, czego brakuje produktom odtłuszczonym.

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