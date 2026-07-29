Dietetyk ostrzega klientów Biedronki przed tymi produktami. „Ani to zdrowe, ani smaczne”

Biedronka to supermarket, w którym codzienne zakupy robią miliony Polaków. Wbrew powszechnym opiniom na jej półkach można znaleźć wiele naprawdę wartościowych produktów o prostym, krótkim składzie i wysokiej jakości odżywczej. Jednocześnie nie brakuje tam również żywności wysoko przetworzonej, pełnej dodatku cukru, soli czy zbędnych składników, które nie sprzyjają zdrowiu.

Najgorsze produkty z Biedronki

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu na YouTube przestrzegł klientów Biedronki, których dokładnie produktów lepiej nie wrzucać do koszyka. Jednym z nich jest „ciasto krówka”.

Cukier w składzie tego ciasta pojawia się aż 5 razy, tłuszcz palmowy trzy razy i jest 16 różnych dodatków „E”.

Dodatki do żywności oznaczone symbolem „E” to substancje dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej, które pełnią różne funkcje, takie jak konserwowanie, barwienie, zagęszczanie czy poprawa smaku i konsystencji produktów.

Kolejnym produktem odradzanym przez eksperta od zdrowego odżywiania jest pasztet z pieczarkami marki „Profi”.

W składzie ma wodę, potem tłuszcz i mięso oddzielane mechanicznie. Odpuść sobie – powiedział.

Mięso oddzielane mechanicznie (MOM) to produkt powstający poprzez mechaniczne oddzielenie resztek tkanki mięsnej od kości lub elementów zwierzęcych, który ma inną strukturę i niższą wartość jakościową niż tradycyjne kawałki mięsa.

Z kolei jogurt „Gratka” ekspert określił jako najgorszy jogurt owocowy w Biedronce.

Nie ma w nim nawet owoców, tylko proszek truskawkowy – wyjaśnił.

Zdecydowanie odradził też kupowanie rogalika marki 7Days.

Ani to zdrowe, ani to smaczne. Gumowa buła z cukrem i olejem palmowym – podsumował.

O tym pamiętaj

Czytanie etykiet to jeden z najprostszych sposobów na podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych. Nie warto kierować się wyłącznie atrakcyjnym opakowaniem czy hasłami reklamowymi. To skład produktu najlepiej pokazuje jego rzeczywistą jakość. Im krótsza i prostsza lista składników, tym zazwyczaj lepiej, choć najważniejsza jest ich wartość odżywcza i stopień przetworzenia produktu. Warto zwracać uwagę na dużą zawartość dodanych cukrów, syropu glukozowo-fruktozowego, utwardzonych tłuszczów roślinnych (źródła tłuszczów trans), mięsa oddzielanego mechanicznie (MOM), a także nadmiaru soli i długiej listy zbędnych dodatków.

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