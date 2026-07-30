2 składniki i 15 minut. Te ciasteczka dietetyczki znikają jeszcze ciepłe
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2 składniki i 15 minut. Te ciasteczka dietetyczki znikają jeszcze ciepłe

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Ciasteczka
Ciasteczka Źródło: Freepik
Te zdrowe ciasteczka to pomysł na szybki deser. Robię je z 2 składników w air fryerze. Są naturalnie słodkie, chrupiące i pyszne.

Nie sądziłam, że z dwóch zwyczajnych produktów można przygotować coś, co tak szybko zniknie z talerza. Pierwszą porcję zrobiłam właściwie z ciekawości, kiedy naszła mnie ochota na coś słodkiego, a w domu nie było żadnego deseru. Recepturę na ten przysmak „podkradłam” dietetyczce Annie Błaszak. I muszę przyznać, że to był strzał w dziesiątkę Kilka minut pracy wystarczyło, by powstała miękka i pachnąca przekąska do kawy. Domownicy od razu zapytali, czy zostało jej więcej. Od tamtej pory często wracam do tego pomysłu, zwłaszcza w leniwe weekendy albo przed wizytą niezapowiedzianych gości.

Zdrowe ciasteczka z 2 składników

Sekretem tego przysmaku jest połączenie bananów i wiórków kokosowych. Najlepiej sprawdzą się dojrzałe owoce – te, których skórka jest już mocno „naznaczona” brązowymi plamkami. Są niesamowicie słodkie, dzięki czemu mogę zupełnie zrezygnować z dodatku cukru czy słodzidła. Wystarczy umyć i obrać banana, a następnie rozgnieść go widelcem na gładką masę i dosypać wiórki. Kiedy wymieszasz całość, uzyskasz plastyczną masę, aromatyczną masę. Z łatwością ulepisz z niej niewielkie krążki. Jeśli ciasto wydaje ci się zbyt mokre, po prostu dorzuć do niego więcej kokosowego składnika. Tak przygotowane ciasteczka trzeba już tylko upiec w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Przepis: Ciasteczka kokosowo-bananowe

To świetny pomysł na szybki deser z minimalnej liczby składników.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
5 min.
Czas gotowania
15 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
120 w każdej porcji

Składniki

  • 1 obrany banan (bardzo dojrzały)
  • 1 szklanka wiórków kokosowych

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie masyBanana przełóż do miski i dokładnie pognieć widelcem. Dodaj wiórki kokosowe i wymieszaj do całkowitego połączenia składników.
  2. Formowanie ciasteczekPodziel gotową masę na małe porcje. Uformuj w dłoniach okrągłe, lekko spłaszczone ciasteczka.
  3. Pieczenie w air fryerzePiecz w air fryerze 12–15 minut w 180°C. Czas pieczenia dopasuj do swojego urządzenia, aby były ładnie zarumienione.

Ciasteczka kokosowo-bananowe – propozycja podania

Ciasteczka świetnie smakują „solo”. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by „podkręcić” ich smak za pomocą dodatków. Dietetyczka Anna Błaszak serwuje słodkości ze zdrowym kremem czekoladowym i liofilizowanymi malinami. Ja sięgam zazwyczaj po świeże, sezonowe owoce albo naturalne masło orzechowe z prostym składem. Dobór produktów zależy tak naprawdę wyłącznie od twoich preferencji.

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Opracowała:
Źródło: Dietetyk Anna Błaszak-Dietana/Facebook