2 składniki i 15 minut. Te ciasteczka dietetyczki znikają jeszcze ciepłe

Nie sądziłam, że z dwóch zwyczajnych produktów można przygotować coś, co tak szybko zniknie z talerza. Pierwszą porcję zrobiłam właściwie z ciekawości, kiedy naszła mnie ochota na coś słodkiego, a w domu nie było żadnego deseru. Recepturę na ten przysmak „podkradłam” dietetyczce Annie Błaszak. I muszę przyznać, że to był strzał w dziesiątkę Kilka minut pracy wystarczyło, by powstała miękka i pachnąca przekąska do kawy. Domownicy od razu zapytali, czy zostało jej więcej. Od tamtej pory często wracam do tego pomysłu, zwłaszcza w leniwe weekendy albo przed wizytą niezapowiedzianych gości.

Zdrowe ciasteczka z 2 składników

Sekretem tego przysmaku jest połączenie bananów i wiórków kokosowych. Najlepiej sprawdzą się dojrzałe owoce – te, których skórka jest już mocno „naznaczona” brązowymi plamkami. Są niesamowicie słodkie, dzięki czemu mogę zupełnie zrezygnować z dodatku cukru czy słodzidła. Wystarczy umyć i obrać banana, a następnie rozgnieść go widelcem na gładką masę i dosypać wiórki. Kiedy wymieszasz całość, uzyskasz plastyczną masę, aromatyczną masę. Z łatwością ulepisz z niej niewielkie krążki. Jeśli ciasto wydaje ci się zbyt mokre, po prostu dorzuć do niego więcej kokosowego składnika. Tak przygotowane ciasteczka trzeba już tylko upiec w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Przepis: Ciasteczka kokosowo-bananowe To świetny pomysł na szybki deser z minimalnej liczby składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 1 obrany banan (bardzo dojrzały)

1 szklanka wiórków kokosowych Sposób przygotowania Szykowanie masyBanana przełóż do miski i dokładnie pognieć widelcem. Dodaj wiórki kokosowe i wymieszaj do całkowitego połączenia składników. Formowanie ciasteczekPodziel gotową masę na małe porcje. Uformuj w dłoniach okrągłe, lekko spłaszczone ciasteczka. Pieczenie w air fryerzePiecz w air fryerze 12–15 minut w 180°C. Czas pieczenia dopasuj do swojego urządzenia, aby były ładnie zarumienione.

Ciasteczka kokosowo-bananowe – propozycja podania

Ciasteczka świetnie smakują „solo”. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by „podkręcić” ich smak za pomocą dodatków. Dietetyczka Anna Błaszak serwuje słodkości ze zdrowym kremem czekoladowym i liofilizowanymi malinami. Ja sięgam zazwyczaj po świeże, sezonowe owoce albo naturalne masło orzechowe z prostym składem. Dobór produktów zależy tak naprawdę wyłącznie od twoich preferencji.

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