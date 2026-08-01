Ma 62 g białka i o 70 proc. mniej tłuszczu. Dietetyczka poleca ten ser z Lidla

Masz ochotę na kanapkę z żółtym serem, ale rezygnujesz z niej ze względu na kalorie? Tradycyjne nabiały dojrzewające rzeczywiście zawierają sporo tłuszczu, dlatego nawet kilka niepozornych plastrów może wyraźnie podnieść kaloryczność posiłku. Nie oznacza to jednak, że podczas redukcji trzeba całkowicie wykreślić je z jadłospisu. W sklepach można znaleźć doskonałe zamienniki dla tuczących „klasyków”. Jeden z nich podbił serce znanej dietetyczki Ady Jędraszek. Zobacz, co dokładnie poleca ekspertka.

Ten ser żółty z Lidla to ulubieniec dietetyczki

Specjalistka chętnie sięga po ser podpuszczkowy dojrzewający w plastrach Pilos High Protein dostępny w regularnej ofercie Lidla. Jedną z jego największych zalet jest wysoka zawartość protein. Opakowanie o pojemności 200 gramów kryje w sobie aż 62 gramy białka. Dzięki temu już niewielka porcja syci na długo, co z kolei przekłada się na mniejsze ryzyko podjadania między posiłkami i lepszą kontrolę wagi. Na korzyść nabiału przemawia również krótka lista składników. Znajdziemy na niej tylko cztery pozycje – mleko, białka serwatkowe z mleka, sól oraz bakterie fermentacji kwasu mlekowego.

W porównaniu do zwykłego żółtego sera ma 6 gramów białka więcej, a znacznie mniej kalorii i tłuszczów, więc możesz zjeść go więcej, a do tego naprawdę dobrze smakuje – podkreśla Ada Jędraszek w opublikowanym nagraniu.

Zawartość tłuszczu w nabiale – jak deklaruje producent – została obniżona o 70 procent w stosunku do standardowych wyrobów z tej samej kategorii. Można go wykorzystać jako dodatek do kanapek. Wystarczy położyć plastry na pełnoziarnistym pieczywie i dodać pomidora, rzodkiewkę, ogórka lub garść roszponki. Warzywa zwiększą objętość posiłku i dostarczą błonnika.

Inne zalety polecanego sera żółtego

Proteinowy ser żółty Pilos wyróżnia się także wysoką zawartością wapnia. Jest go aż 1110 mg w 100 g produktu, co odpowiada 139 proc. referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej. Pierwiastek ten wzmacnia kości i zęby. Jednak na tym jego rola się nie kończy. Uczestniczy również w pracy mięśni, przekazywaniu impulsów nerwowych, krzepnięciu krwi oraz wydzielaniu hormonów. Warto pamiętać, że w prawidłowym wchłanianiu związku pomaga witamina D.

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