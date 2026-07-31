Dietetyk wskazuje najlepszy olej z Biedronki. Polacy wciąż często go omijają

Olej to produkt, który można znaleźć w niemal każdej polskiej kuchni. Jest podstawowym składnikiem wykorzystywanym na co dzień. Większości osób kojarzy się ze smażeniem, ale na tym jego rola się nie kończy. Używamy go też między innymi do sałatek czy innych potraw.

Najlepszy olej z Biedronki

Dietetyk Michał Wrzosek wyjaśnił w opublikowanym nagraniu na YouTube, który olej jako doktor dietetyki kupuje najczęściej. Jest to oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, najwyższej jakości.

Jest uniwersalna, nadaje się świetnie do smażenia i dobrze smakuje na zimno. Dostępne są różne rodzaje oliwy.

Jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie serca i pomagają utrzymać właściwy poziom cholesterolu. Zawiera również przeciwutleniacze, takie jak polifenole oraz witamina E, które chronią komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym.

Wybierając oliwę z oliwek, warto zwrócić uwagę, aby była sprzedawana w ciemnej szklanej butelce, która skutecznie chroni ją przed działaniem światła. Takie opakowanie pomaga zachować cenne właściwości, smak oraz aromat oliwy na dłużej.

Te oleje dietetyk odradza

Oleju kokosowego nie kupuję, ma najwięcej nasyconych kwasów tłuszczowych – powiedział ekspert.

Dodał, że oleju słonecznikowego marki „Wyborny Olej” również nie poleca. Z uwagi na to, że ten olej ma dużo zdrowych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, powinien być w ciemnej, a nie jasnej plastikowej butelce.

Olej z awokado jest bardzo zdrowy, ale jest najdroższy spośród wszystkich olejów w Biedronce – dodał ekspert od zdrowego odżywiania.

Jak poprawnie smażyć?

Skoro mowa o oleju, to nie sposób oddzielić ten produkt od smażenia. Dietetyczka Marta Skoczeń zauważa, że jedzenie zawsze należy wkładać na już rozgrzany tłuszcz na patelni. Podczas smażenia należy też pilnować tego, by nie pojawiał się dym (oznacza on, że powstały szkodliwe dla naszego organizmu związki).

Nie smaż ponownie na wcześniej użytym tłuszczu. Tłuszcz po jednorazowym użyciu trzeba od razu wyrzucić, ponieważ niebezpieczne substancje, które powstały wcześniej, wnikają już na samym początku w nową potrawę – ostrzega ekspertka.

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