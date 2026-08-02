Polacy wciąż ich nie doceniają. Mają o 35 procent więcej potasu niż ich kwaśne kuzynki

Wiśnie i czereśnie. Znają je praktycznie wszyscy, ale mało kto zastanawia się nad tym, co tak naprawdę zawierają. Warto zadać sobie to pytanie, bo różnice między przysmakami potrafią mocno zaskoczyć. Jeden z nich dostarcza zaskakująco dużo potasu. Tymczasem Polacy wciąż go nie doceniają.

Wiśnie i czereśnie – zobacz, co je różni

Wiśnie i czereśnie należą do tej samej rodziny – różowatych. Na tym jednak podobieństwa między nimi się kończą. Pierwszy z przywołanych przysmaków wyróżnia niewielki rozmiar oraz intensywny, czerwony kolor. Mają cienką, błyszczącą skórkę, soczysty miąższ i kwaśny, lekko cierpki smak. Można je wykorzystać do przygotowania konfitur, dżemów, soków, nalewek, chłodników, a także różnego rodzaju ciast czy deserów.

Czereśnie są natomiast większe i słodsze. Charakteryzuje je zwarty miąższ. Przyjmują rozmaite barwy, w zależności od odmiany – poczynając od jasnej żółci, przez czerwień, a na czerni kończąc. Doskonale sprawdzają się jako samodzielna przekąska oraz składnik lekkich sałatek. Świetnie komponują się między innymi z rukolą i kozim serem.

Wartości odżywcze wiśni i czereśni

Nie tylko smak i wygląd różnią wspomniane owoce. Mają one również nieco inne wartości odżywcze w 100 gramach. Czereśnie są bardziej kaloryczne (63 vs 49 kcal). Zawierają bowiem więcej węglowodanów (12 g vs 8,9 g). Jednocześnie dostarczają niemal 35 procent więcej potasu i ponad 4 razy więcej jodu. Przewyższają też nieznacznie swoje „kuzynki” pod względem ilości witaminy C (15 vs 12 mg) oraz błonnika (1,3 g vs 1 g). Obecne w nich związki wspierają normalizację ciśnienia tętniczego krwi oraz ochronę układu sercowo-naczyniowego. Poprawiają też trawienie.

Z kolei wiśnie wygrywają, jeśli chodzi o zawartość beta-karotenu (240 µg vs 69 µg) i witaminy A (40 µg vs 12 µg). Dzięki temu mogą wspomagać prawidłowe widzenie, odporność oraz kondycję skóry i błon śluzowych. Znajdziemy w nich również nieco więcej magnezu (9 mg vs 7 mg), który uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych, a także wytwarzaniu i wykorzystywaniu energii przez komórki. Odpowiada również za prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego.

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