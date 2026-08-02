Dietetyczka ujawnia: To najlepszy „jogurt” z Biedronki. Ma prosty skład i mnóstwo białka

Jogurt dla większości z nas często jest „małym ratunkiem” przed głodem. Wiele osób wybiera go jako szybkie śniadanie lub kolację albo po prostu wygodną przekąskę, którą można zabrać ze sobą do szkoły lub pracy. Można połączyć go z owsianką, musli, świeżymi owocami czy orzechami, a więc opcji jego podania jest naprawdę wiele.

Najlepszy jogurt z Biedronki

Od klasycznego jogurtu jeszcze lepszym wyborem jest skyr. To tradycyjny islandzki produkt mleczny o gęstej, kremowej konsystencji, często porównywany do jogurtu. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka i niewielką ilością tłuszczu, dlatego jest chętnie wybierany jako element zbilansowanej diety.

Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu na YouTube podpowiedziała, który jogurt jest najlepszy w Biedronce. Jest to skyr naturalny marki „Fruvita”.

W składzie mamy mleko i kultury bakterii jogurtowych, czyli absolutne minimum, zero zbędnych dodatków. W 100 g tylko 66 kcal, 0 g tłuszczu i 12 g białka. Na etykiecie możemy zobaczyć również 3,8 g cukru, ale jest to cukier mleczny, występujący naturalnie, czyli laktoza – powiedziała ekspertka.

Dodała, że jeśli szukasz ideału wśród jogurtów, powinieneś sięgnąć właśnie po ten produkt. Dietetyczka wspomniała, że produkt ten zawiera duże ilości białka. Jest ono ważne, ponieważ sprawia, że czujemy się dłużej syci, a przez to pomaga w kontrolowaniu apetytu.

O tym pamiętaj

Wybierając jogurt, zwracaj uwagę na jego skład. Zanim włożysz go do zakupowego koszyka, przeczytaj jego etykietę. Im krótsza lista składników, tym lepiej. Dobrym wyborem są jogurty naturalne, bez dodatku cukru, syropów glukozowo-fruktozowych czy zbędnych substancji zagęszczających i aromatów. Warto również sprawdzić tabelę wartości odżywczych i wybierać produkty o niższej zawartości cukrów oraz wyższej zawartości białka, jeśli zależy nam na większej sytości.

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