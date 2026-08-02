Od jutra w Aldi dobra kawa za 3,99 zamiast 45,99 zł. Limit: 4 opakowania

Sieć mocno tnie ceny kawy ziarnistej, mielonej i rozpuszczalnej. Zamiast przepłacać w innych sklepach, możesz uzupełnić domowe zapasy na długie miesiące. Część ofert obowiązuje przez cały tydzień roboczy, ale na niektóre hity musisz zapolować w konkretne dni. Aldi nie wymaga skanowania aplikacji lojalnościowej, jednak narzuca limity i konkretne zasady, których trzeba się trzymać, by zaoszczędzić. Jeśli o nich zapomnisz, nic nie zyskasz.

Jedne z najtańszych kaw w ofercie Aldi

Prawdziwym hitem, po który klienci ustawią się w kolejkach, są kawy marki Dallmayr – ziarnista Classic oraz mielona Classic Intense. Obie sprzedawane są w opakowaniach o pojemności 500 gramów. Teraz możesz je mieć za „ułamek” regularnej ceny – 3,99 zł zamiast 45,99 zł. Obniżka jest ogromna, ale obejmuje tylko co drugi produkt. Limit to 4 sztuki na klienta. Ta promocja trwa od 3 do 8 sierpnia 2026 roku

W tym samym terminie taniej kupisz też kawę ziarnistą Carousel Daily Cup w kilogramowych paczkach. Mniej zapłacisz za dwa konkretne warianty – crema oraz classic. Cena jednego opakowania „spada” z 65,99 zł do 39,99 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie dwóch sztuk. Limit wynosi 4 paczki na osobę.

Identyczny mechanizm obowiązuje przy promocji na kawę rozpuszczalną MK Cafe Gold (175 g) z jedną wyraźną różnicą – wielbiciele wspomnianej „małej czarnej” mogą liczyć na nieco mniejszy upust niż miłośnicy marki Carousel. Obniżka sięga bowiem „tylko” 22 procent (26,99 zł zamiast 34,99 zł). Dobra wiadomość jest taka, że na uzupełnienie domowych zapasów masz sporo czasu (3-8 sierpnia 2026 roku).

Jednodniowe akcje na kawę

Tylko w środę, 5 sierpnia, upolujesz kawę ziarnistą Espresso Classico marki Barissimo (1 kg) ze zniżką na poziomie 36 procent. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwie paczki, cena każdej z nich wyniesie 34,99 zł, a nie jak dotychczas 54,99 zł. Limit to 6 sztuk na osobę. Z kolei w sobotę, 8 sierpnia, wystartuje jednodniowa promocja na kawę rozpuszczalną Nescafé Classic. Kupując słoik o pojemności 200 g za 36,99 zł, drugi otrzymasz za darmo w ramach akcji „1+1 gratis”. Możesz wziąć tylko dwie sztuki na jeden paragon.

Tę kawę też kupisz taniej

W czwartek ruszy promocja na kawę mieloną Mild marki Barissimo. Teraz zapłacisz za nią 60 procent mniej niż zwykle, czyli 13,99 zł zamiast 34,99 zł. Rabat dotyczy jednak wyłącznie co drugiego zakupionego produktu. Akcja potrwa do soboty, 8 sierpnia 2026 roku. Co ważne, w tym przypadku sieć nie narzuca żadnych limitów.

Czytaj też:

Ma ponad 6 razy więcej żelaza niż wołowina. Kupisz go w Biedronce Czytaj też:

Dietetyk ostrzega klientów Biedronki przed tymi produktami. „Ani to zdrowe, ani smaczne”