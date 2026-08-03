Dietetyk sprawdził ten gotowiec z Żabki. Ma 22 g białka, ale znalazł też haczyki

Spora część gotowych słodkich przysmaków, jakie można znaleźć w sklepach to cukier udający wartościowy posiłek. Tym razem jest jednak inaczej. Placuszki dostępne w Żabce są wyjątkiem od przywołanej reguły. Zaskakują składem i smakiem, choć warto uważać, bo można w nich znaleźć kilka „haczyków”. Zwrócił na to uwagę dietetyk Jakub Woźniak w jednym z materiałów umieszczonych w sieci.

Te gotowe placuszki z Żabki poleca dietetyk

Ekspert wziął pod „lupę” skyrowe pancakes High Protein z sosem jagodowym. Już na pierwszy rzut oka widać, że producent postawił na konkretną podaż protein. W placuszkach znajdziemy maślankę, skyr, mleko oraz ser twarogowy, które zapewniają sporą ilość białka w posiłku – 22 gramy w porcji. Co ciekawe – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – nie dostarczają one dużej „dawki” cukru – jedynie 7 gramów na 100 g.

To nie tylko jest ten cukier dodany, ale też na przykład cukier z mleka, z maślanki, ze skyru więc nie jest tutaj źle. I dodatkowo mamy tutaj sos jagodowy z ksylitolem, więc fajnie bo część cukru jednak tu będzie zastąpiona słodzikiem – wskazał dietetyk w udostępnionym nagraniu.

Sos składa się w połowie z jagód, a reszta to woda, ksylitol i skrobia. Niestety, w całym opakowaniu znajdziemy głównie mączną bazę, a owocowy dodatek stanowi stosunkowo niewielki procent posiłku. Pewnym minusem tej propozycji jest również dość duża ilość soli (2 g) i niska zawartość błonnika (4 g).

Gotowe pankejki z Żabki – kupić czy nie?

Dietetyk ocenia placuszki na mocną czwórkę w sześciostopniowej skali. To produkt, który może spokojnie znaleźć się w zbilansowanym jadłospisie. Można łatwo podnieść jego wartość odżywczą. Wystarczy dorzucić do niego świeże owoce, na przykład borówki, maliny czy banany. „Jakie mam wnioski? […] Kluczowe jest czytanie składów i patrzenie na wartość odżywczą tego, co kupujemy. Na pewno nie można jednak wrzucać wszystkich gotowców do jednego worka, bo niektóre z nich są wartościowymi spoko produktami, po które sam jak najbardziej sięgam. Też zdarza mi się coś kupić na szybko kiedy nie mam czasu czegoś ugotować” – podsumował Jakub Woźniak.

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