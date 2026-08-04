Dietetyk dodaje ten złoty składnik do kawy. Wspiera stawy i pracę wątroby

Miłośników kawy nie brakuje. Jednym z nich jest bez wątpienia dietetyk doktor Bartek Kulczyński. Ekspert nie pije jednak zwykłej „małej czarnej”. Chętnie wzbogaca swój napój o różne dodatki. Często sięga między innymi po „złote mleko”. Dzięki niemu kofeinowy napar zyskuje nie tylko ciekawszy kolor i smak. Zobacz, jakie dokładnie korzyści niesie ze sobą to nieoczywiste połączenie. Niektóre z wniosków eksperta mogą cię mocno zaskoczyć.

„Złote mleko” – nieoczywisty, ale cenny dodatek do kawy

Specjalista radzi, by dodawać do kawy mleko wymieszane z kurkumą. To nieoczywiste połączenie smaków może zdziałać wiele dobrego dla organizmu i wzmocnić prozdrowotny potencjał naparu. „Kurkuma dzięki obecności w niej kurkuminy wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Ten fakt mogą wykorzystać osoby zmagające się na przykład z chorobą zwyrodnieniową stawów u podłoża, której stoi właśnie stan zapalny. Zresztą badania naukowe pokazują, że spożywanie kurkuminy pozwala złagodzić ból stawów u wspomnianych osób. Podobny efekt przeciwzapalny został potwierdzony również u osób z chorobami zapalnymi jelit, w tym szczególnie w przypadku osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W tej grupie pacjentów można zaobserwować zmniejszenie aktywności choroby na skutek dostarczania prozdrowotnej kurkuminy” – podkreśla ekspert w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Kurkuma może również wspierać funkcjonowanie wątroby, między innymi poprzez ograniczanie stresu oksydacyjnego w komórkach narządu oraz poprawę metabolizmu tłuszczów. Jak pokazują badania opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Phytotherapy Research” w 2016 roku stosowanie kurkuminy wiąże się z istotnym zmniejszeniem zawartości tłuszczu w wątrobie, redukcją stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, trójglicerydów, glukozy i hemoglobiny glikowanej, a także aktywności aminotransferaz AST i ALT.

Kawa ze „złotym mlekiem” – przydatne wskazówki

Trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii – stosowanie kurkumy jako przyprawy nie niesie ze sobą spektakularnych efektów terapeutycznych. Wpływa jednak pozytywnie na organizm i ten potencjał warto wykorzystać, zwłaszcza że jej działanie można w bardzo prosty sposób wzmocnić. „Jeśli chodzi o przygotowanie kawy z kurkumą, to wystarczy podgrzać jedną łyżeczkę zmielonej kurkumy wraz z 0,5 szklanki napoju roślinnego lub mleka, a następnie do tych składników dodać zaparzoną kawę. Tu zaznaczę, że podgrzanie kurkumy zwiększa około dziesięciokrotnie przyswajalność obecnej w niej kurkuminy” – wskazuje dr Bartek Kulczyński.

Co więcej, do podanej mieszanki warto dodać szczyptę pieprzu, bo obecna w nim piperyna nawet aż kilkudziesięciokrotnie zwiększa biodostępność najważniejszego składnika kurkumy – zaznacza.

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