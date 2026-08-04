Ekspertka wybrała najlepsze warzywo na upał. Ratuje przed odwodnieniem i chroni serce

Podczas upalnych dni warto nieco zmodyfikować swój jadłospis, aby lepiej wspierać organizm, któremu znacznie trudniej jest funkcjonować w wysokich temperaturach. Odpowiedni sposób odżywiania pomoże utrzymać dobre samopoczucie, energię i lepiej radzić sobie z letnimi upałami.

Ekspertka poleca te warzywa na gorące dni

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu na Instagramie opowiedziała o warzywach z najwyższą zawartością wody, czyli idealnych na upał. Nie każdy o tym wie, ale jedzenie też nawadnia, więc w gorące dni warto zwracać uwagę na to, co dokładnie ląduje na naszych talerzach.

Pomidor, rzodkiewka i cukinia mają aż 95 proc. wody. Seler naciowy ma 96 proc., a zwycięzcą jest ogórek, który ma aż ponad 96 proc. wody w składzie – powiedziała ekspertka.

Specjalistka od zdrowego odżywiania zdradziła jednak, że gdyby miała wybierać najlepsze i najzdrowsze warzywo na upał, to byłby to pomidor.

Pomidory mają bardzo dużo potasu, który reguluje ciśnienie, pracę serca oraz zapobiega odwodnieniu – wyjaśniła.

Co jeść podczas upałów?

Podczas upałów kluczowe jest wybieranie potraw lekkostrawnych, bogatych w wodę i sole mineralne, które nie obciążają dodatkowo układu pokarmowego.

Zamiast gorących, ciężkich dań warto postawić na chłodniki, lekkie sałatki, koktajle owocowo-warzywne oraz posiłki na bazie jogurtu naturalnego lub kefiru. Lepiej unikać potraw tłustych, smażonych i mocno słonych, a także ograniczyć alkohol i bardzo słodkie napoje, które mogą nasilać odwodnienie.

Co pić latem?

Podczas upałów nasz organizm jest szczególnie narażony na większą utratę wody i elektrolitów. Trzeba pamiętać wtedy o odpowiednim nawodnieniu.

Najlepiej, żeby była to woda mineralna, która dostarcza także elektrolity. Mogą to być także soki, nie tylko owocowe, ale i warzywne, które zawierają znaczne ilości składników mineralnych i również uzupełnią niedobór elektrolitów. Szczególnie polecany jest sok pomidorowy będący bogatym źródłem potasu – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o żywienie i nawadnianie w trakcie upałów

Jakie warzywa najlepiej nawadniają organizm podczas gorących dni?

Najlepsze na upały są warzywa o najwyższej zawartości wody, takie jak pomidor, rzodkiewka i cukinia (mające 95% wody), seler naciowy (96% wody) oraz ogórek, który zajmuje pierwsze miejsce z zawartością ponad 96% wody.

Dlaczego pomidor jest uważany za najlepsze warzywo na upał?

Pomidor jest szczególnie polecany, ponieważ oprócz bardzo wysokiej zawartości wody (95%) posiada bardzo dużo potasu. Potas wspiera organizm poprzez regulację ciśnienia krwi, wspomaganie pracy serca oraz zapobieganie odwodnieniu.

Co najlepiej jeść podczas upałów, a jakich potraw unikać?

W trakcie upałów należy wybierać potrawy lekkostrawne, bogate w wodę i sole mineralne, które nie obciążają układu pokarmowego. Doskonale sprawdzają się chłodniki, lekkie sałatki, koktajle owocowo-warzywne oraz posiłki na bazie kefiru lub jogurtu naturalnego.

Należy unikać potraw tłustych, smażonych, mocno słonych oraz gorących i ciężkich dań.

Co pić w trakcie letnich upałów, aby skutecznie uzupełnić elektrolity?

Najlepszym wyborem jest woda mineralna, która dostarcza organizmowi niezbędne elektrolity. Pomocne są również soki owocowe i warzywne bogate w składniki mineralne, a w szczególności sok pomidorowy, będący obfitym źródłem potasu. Warto przy tym ograniczyć alkohol oraz bardzo słodkie napoje, ponieważ mogą one nasilać proces odwodnienia.

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