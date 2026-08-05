Pij zamiast słodzonych napojów w upały. Nawadnia lepiej niż woda i ma mało kalorii

Podczas gorących dni nie możemy zapominać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Wysokie temperatury sprawiają, że tracimy więcej wody poprzez pocenie się, dlatego warto regularnie sięgać po płyny, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze pragnienia. Najlepszym wyborem jest woda, ale dobrze sprawdzą się również inne napoje.

Nawadnia lepiej niż inne napoje

Faworytem jest woda kokosowa. Jest nazywana naturalnym izotonikiem, który błyskawicznie uzupełnia poziom wody w naszym organizmie, ale też kluczowych elektrolitów utraconych wraz z potem — głównie potasu, magnezu i sodu. W przeciwieństwie do gotowych napojów sportowych czy słodzonych soków ma niewiele kalorii i nie zawiera sztucznych barwników. Dobrze więc sprawdzi się też jako urozmaicenie codziennego nawodnienia. Jest to też świetne rozwiązanie dla osób, które po prostu nie lubią smaku zwykłej wody.

Taki napój ma też niewiele kalorii. Pamiętaj jednak, że nadal zawiera naturalne cukry, a więc nie pij go w nadmiarze.

Ile wody dziennie pić?

Prawidłowe nawodnienie pomaga utrzymać dobre samopoczucie, wspiera pracę serca i ułatwia organizmowi radzenie sobie z wysoką temperaturą. Akademia NFZ w opublikowanym materiale na Facebooku podała, że przeciętny Polak wypija 1,6 litra płynów, a jest to stanowczo za mało. Ile więc powinniśmy wypijać każdego dnia?

Dzienne zapotrzebowanie na wodę to dla mężczyzn 2,5 l, a dla kobiet – 2 litry – podaje NFZ.

W gorące dni, ale nie tylko, unikaj napojów słodzonych. Zawarty w nich cukier hamuje wchłanianie się płynów w układzie pokarmowym. Znacznie lepiej postawić na przykład na różnego rodzaju napary. Możesz przygotować też domowe lemoniady, a jeśli nie przepadasz za smakiem wody – dodaj do niej kilka plasterków cytryny lub pomarańczy, miętę i odrobinę miodu. Możesz zrobić też domowy izotonik z przepisu dietetyczki.

Unikaj alkoholu, ponieważ sprzyja odwodnieniu organizmu – ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o nawodnienie organizmu w upały

Ile wody dziennie należy pić?

Według danych NFZ dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi 2,5 litra dla mężczyzn oraz 2 litry dla kobiet. Przeciętny Polak wypija jedynie 1,6 litra płynów, co jest wartością stanowczo za małą. Prawidłowe nawodnienie wspiera pracę serca, ułatwia organizmowi radzenie sobie z wysokimi temperaturami oraz pomaga utrzymać dobre samopoczucie.

Dlaczego woda kokosowa jest polecana do nawadniania organizmu?

Woda kokosowa jest nazywana naturalnym izotonikiem, ponieważ błyskawicznie uzupełnia poziom wody oraz kluczowych elektrolitów utraconych z potem, głównie potasu, magnezu i sodu. Ma niewiele kalorii, nie zawiera sztucznych barwników i jest świetną alternatywą dla osób, które nie lubią smaku zwykłej wody. Należy jednak pamiętać, by nie pić jej w nadmiarze, gdyż zawiera naturalne cukry.

Jakich napojów unikać podczas gorących dni?

W upalne dni należy unikać:

Napojów słodzonych – zawarty w nich cukier hamuje wchłanianie płynów w układzie pokarmowym.

Alkoholu – Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że alkohol sprzyja odwodnieniu organizmu.

Co można dodać do wody, jeśli nie lubimy jej zwykłego smaku?

Aby urozmaicić smak wody i ułatwić regularne picie, można dodać do niej plasterki cytryny lub pomarańczy, świeżą miętę oraz odrobinę miodu. Dobrze sprawdzą się również różnego rodzaju napary, domowe lemoniady oraz domowy izotonik przygotowany według przepisu dietetyczki.

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