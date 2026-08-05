Od dziś w Dino kawa po 5,99 zł. Trzeba wziąć 2 sztuki, ale limitów brak

Dziś ruszają w Dino atrakcyjne promocje na różne rodzaje kawy. Potrwają do 11 sierpnia 2026 roku. Masz więc kilka dni na uzupełnienie domowych zapasów. Co najważniejsze, nie potrzebujesz żadnej aplikacji lojalnościowej ani karty, by skorzystać z rabatów. W dodatku sieć zrezygnowała z wprowadzania dziennych limitów na zakupy, więc możesz wziąć tyle paczek, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia budżetu.

Tanie kawy w Dino

Lubisz kawę ziarnistą? Postaw na włoską klasykę. Za kilogramową paczkę Lavazza Qualità Oro zapłacisz 79,99 zł, czyli 20 złotych mniej niż zazwyczaj. Taniej możesz kupić też Eduscho Family (Classic Coffee). Kilogram nasion kosztuje teraz tylko 49,95 zł zamiast 63,99 zł. Możesz też sięgnąć po wspomnianą „małą czarną” w wersji rozpuszczalnej. Za jeden słoik o pojemności 200 gramów zapłacisz 19,85 zł, a nie jak dotychczas 29,99 zł. W tym przypadku sieć stawia jednak pewien twardy warunek. Rabat naliczy się dopiero wtedy, gdy włożysz do koszyka co najmniej dwa opakowania produktu. Jeśli wyląduje w nim tylko jedna sztuka, nie zaoszczędzisz ani grosza.

Ta sama zasada – „kup dwie sztuki danego produktu, a zapłacisz mniej”– obowiązuje przy promocji na kawę mieloną. Chodzi o konkretne artykuły spożywcze – Primę Finezja (250 g) oraz Wosebę Mocca Fix Gold (100 g). Cena pierwszego „spada” z 16,99 zł do 12,99 zł. Za drugi zapłacisz niespełna 2 złote mniej niż zwykle, czyli 5,99 zł. Regularny koszt wynosi 7,49 zł.

Dobra kawa z dużym rabatem

Miłośników „małej czarnej” może zainteresować jeszcze jedna oferta przygotowana przez Dino. Sieć obniżyła cenę kawy mielonej Resich Rosten Swisso o 20 procent. Na paczkę o pojemności 500 gramów wydasz przy kasie tylko 19,99 zł zamiast 24,99 zł.

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