Ten gazowany napój wspiera jelita i wątrobę. Ugasi pragnienie w gorące dni

Podczas upałów organizm traci znacznie więcej wody, dlatego odpowiednie nawodnienie jest szczególnie ważne dla zachowania dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania. Warto pamiętać o regularnym piciu płynów, nawet jeśli nie odczuwamy silnego pragnienia. Nie każdy jednak lubi smak zwykłej wody. Na szczęście jest wiele zdrowych alternatyw, takich jak woda z dodatkiem świeżych owoców i ziół, niesłodzone herbaty ziołowe, napary owocowe czy naturalna woda kokosowa.

Gazowany napój dobry dla jelit

Istnieje jeszcze jedna propozycja, która nie tylko nawadnia, ale też świetnie działa na cały organizm. Chodzi o kombuchę. Charakteryzuje się lekko musującym, słodko-kwaśnym smakiem i stanowi ciekawą alternatywę dla słodzonych napojów gazowanych.

Kombucha to nic innego jak fermentowany napój herbaciany. Powstaje ona w wyniku poddania herbaty, w tym najczęściej herbaty czarnej, działaniu symbiotycznych kultur bakterii i drożdży. W efekcie kombucha cechuje się delikatnie słodkawo-kwaskowatym i zarazem orzeźwiającym smakiem – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Kombucha zawiera również żywe kultury mikroorganizmów, dzięki czemu może wspierać prawidłowe funkcjonowanie mikrobioty jelitowej.

Naukowcy wskazują, że spożywanie kombuchy zmniejsza dysbiozę jelitową, czyli przeciwdziała zaburzeniom składu flory bakteryjnej jelit – powiedział.

Specjalista bazował na badaniu pod tytułem „Wpływ spożycia kombuchy na mikroflorę jelitową i choroby współistniejące związane z otyłością: przegląd systematyczny”.

Wspomaga także odchudzanie, jednak pamiętaj, że samo picie tego napoju nie zadziała. Podstawą jest deficyt kaloryczny, zdrowe odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna.

Inne właściwości kombuchy

Ekspert dodał, że napój ten odznacza się trochę niższą zawartością cennych polifenoli w porównaniu do czystej herbaty. Zawiera jednak dodatkowo kwasy organiczne, takie jak na przykład kwas glukuronowy. Jest też źródłem dobroczynnych mikroorganizmów.

Pojedyncze doświadczenia z udziałem ludzi, do których udało mi się dotrzeć, pokazują, że spożywanie omawianego napoju herbacianego wpływa korzystnie na obniżenie stężenia glukozy zarówno we krwi na czczo, jak również po posiłku – wyjaśnił.

Kombucha poprawia też procesy detoksykacyjne wątroby, wspomagając w ten sposób oczyszczanie organizmu.

Jeśli chodzi o korzyści zdrowotne, to w mojej ocenie można się spodziewać podobnych do tych, które wykazuje herbata, z której ona powstała. Dlatego też, jeśli zdecydują się państwo na kombuchę, to najzdrowiej będzie sięgnąć po kombuchę na bazie herbaty zielonej – wskazał ekspert od zdrowego odżywiania.

Jak w przypadku każdego produktu fermentowanego, najlepiej spożywać ją z umiarem jako element zróżnicowanej, dobrze zbilansowanej diety.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kombuchę i jej właściwości

Czym jest kombucha i jak smakuje?

Kombucha to fermentowany napój herbaciany, najczęściej powstający na bazie czarnej lub zielonej herbaty poddanej działaniu symbiotycznych kultur bakterii i drożdży. Charakteryzuje się lekko musującym, delikatnie słodkawo-kwaskowatym i orzeźwiającym smakiem, dzięki czemu stanowi świetną i zdrową alternatywę dla słodzonych napojów gazowanych.

Jakie są główne właściwości zdrowotne i zalety picia kombuchy?

Kombucha posiada szereg korzystnych dla zdrowia właściwości:

Wspiera jelita: Zawiera żywe kultury mikroorganizmów, dzięki czemu zmniejsza dysbiozę jelitową i dba o prawidłowy skład flory bakteryjnej.

Wspomaga detoksykację: Poprawia procesy detoksykacyjne wątroby, pomagając w oczyszczaniu organizmu (m.in. dzięki zawartości kwasów organicznych, takich jak kwas glukuronowy).

Pomaga regulować poziom cukru: Badania z udziałem ludzi wskazują, że jej spożywanie obniża stężenie glukozy we krwi – zarówno na czczo, jak i po posiłku.

Nawadnia i dostarcza polifenoli: Podobnie jak tradycyjna herbata dostarcza cennych antyoksydantów, a przy tym doskonale orzeźwia i nawadnia.

Czy kombucha pomaga schudnąć?

Kombucha może wspomagać proces odchudzania, jednak samo jej picie nie przyniesie efektów bez odpowiednich nawyków. Podstawą skutecznej redukcji masy ciała pozostaje ujemny bilans kaloryczny (deficyt kaloryczny), zdrowo zbilansowane odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna.

Jaka kombucha jest najzdrowsza i jak ją bezpiecznie spożywać?

Według dietetyka dr. Bartosza Kulczyńskiego najzdrowiej jest sięgać po kombuchę przygotowaną na bazie zielonej herbaty, gdyż przynosi ona korzyści zdrowotne zbliżone do samego naparu z zielonej herbaty. Jak w przypadku każdego produktu fermentowanego, kombuchę należy spożywać z umiarem jako element urozmaiconej i zbilansowanej diety.

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