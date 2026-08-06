Od dzisiaj w Biedronce kawa „1+1 gratis” i hit za 9,99 zł. Tylko przez 3 dni

Biedronka rusza z mocną promocją dla posiadaczy karty i aplikacji Moja Biedronka. W ramach trzydniowej akcji sieć mocno przeceniła popularne kawy ziarniste, mielone i rozpuszczalne. Musisz jednak uważnie przeczytać obowiązujące zasady, żeby rzeczywiście skorzystać z tych promocji, ponieważ są ograniczenia.

Tania kawa w Biedronce

Promocje obowiązują od czwartku do soboty (6.08–8.08) i są skierowane do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Pierwszą z nich jest oferta na wszystkie kawy mielone i ziarniste marki Woseba, w której przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kupisz 50% taniej (z możliwością dowolnego mieszania wariantów). Obowiązuje tu limit dzienny wynoszący 6 sztuk (maksymalnie 3 z rabatem) na jedną kartę.

Kolejna oferta dotyczy kawy rozpuszczalnej Eduscho (opakowanie 200 g w wersjach Family oraz Classic). Przy zakupie dwóch sztuk obowiązuje promocja 1+1 gratis, co oznacza cenę 14,99 zł za sztukę (zamiast regularnej ceny 29,99 zł). Produkty można ze sobą dowolnie mieszać, a dzienny limit wynosi 4 sztuki na kartę.

Trzecia promocja na kawę obejmuje kawę mieloną Eduscho Family (250 g). Przy zakupie dwóch opakowań cena wynosi 9,99 zł za sztukę (zamiast 21,99 zł), a limit dzienny również wynosi 4 sztuki.

Błędy w przechowywaniu kawy

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas przechowywania kawy jest trzymanie jej w otwartym opakowaniu, przez co szybko traci swój aromat i świeżość. Niekorzystne jest również przechowywanie kawy w lodówce, ponieważ ziarna i mielona kawa łatwo pochłaniają wilgoć oraz zapachy innych produktów spożywczych. Błędem jest także wystawianie kawy na działanie światła słonecznego oraz wysokiej temperatury, które przyspieszają proces utraty walorów smakowych. Aby zachować jak najlepszą jakość kawy, warto przechowywać ją w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

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