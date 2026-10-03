Jedna ma 53 proc. mięsa, druga 4 składniki i 23 g białka. Ekspert prześwietlił wędliny z Biedronki

Dwie podobnie wyglądające wędliny mogą różnić się udziałem mięsa, zawartością białka i ilością soli. Nawet produkty tej samej marki nie zawsze mają zbliżoną recepturę. Mówi o tym analiza przygotowana przez Bartłomieja Szkutnika, twórcę portalu Fit Recenzje. Ekspert przyjrzał się ofercie Biedronki i wskazał swoich faworytów. Wymienił też wyroby, które ocenił znacznie gorzej.

Te wędliny z Biedronki to kiepski wybór zdaniem eksperta

Negatywną ocenę otrzymała między innymi mielonka tyrolska, w której – jak podkreśla Bartłomiej Szkutnik – mięso stanowi jedynie 68 procent składu. Spore zastrzeżenia ma również do polędwicy drobiowej marki Kraina Wędlin. Choć filet z piersi kurczaka zajmuje w recepturze pierwsze miejsce (75 procent), to nie brakuje w niej różnych zbędnych dodatków, takich jak na przykład skrobia modyfikowana, glukoza, syrop glukozowy suszony, trifosforany, cytryniany sodu, glutaminian monosodowy, karagen czy azotyn sodu.

Najgorzej zdaniem eksperta wypada jednak szynka śniadaniowa z indyka w bloku. Mięso to tylko 53 procent całej zawartości, a etykietę wypełniają rozmaite dodatki – difosforany, trifosforany, chlorek potasu, cytryniany sodu, karagen, glukoza, maltodekstryna, izoaskorbinian sodu, aromat dymu wędzarniczego, azotyn sodu itp.

Ten blok szynki z indyka to najgorszy syf w całej Biedronce – stwierdza bez ogródek w opublikowanym nagraniu.

Te wędliny z Biedronki to „strzał w dziesiątkę”

Wśród polecanych propozycji znalazły się natomiast szynka i schab roztoczański pieczone na maśle. „Oba mają wysoką zawartość mięsa. Cztery składniki, około 160 kalorii i aż 23 g białka. Cena 7,49 zł” – zauważa Bartłomiej Szkutnik. Pozytywną ocenę otrzymały również szynka i schab wędzony Kraina Wędlin z serii Nature. Specjalista chwali je za brak konserwantów, przejrzysty skład oraz wysoką zawartość białka. Ekspert wyróżnił także Głodniaki. Mają dużo mięsa, niewiele tłuszczu i najmniej soli spośród wszystkich analizowanych produktów.

A najwięcej białka i bardzo dobry skład ma szynka i polędwica sądecka za 6,95 zł – podsumowuje Bartłomiej Szkutnik.

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