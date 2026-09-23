Ten skyr owocowy przebija wersję od „Piątnicy”. Rekordowe 11 g białka i zero dodanego cukru

Coraz częściej zamiast klasycznych jogurtów wybieramy skyr. Jest on ceniony przede wszystkim za wysoką zawartość białka. Można dostać go także w wersji owocowej. Jest świetnym wyborem na lekkie śniadanie lub kolację oraz szybką przekąskę. Warto jednak zwracać uwagę na jego skład.

Najlepsze skyry owocowe

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik opublikował na Instagramie ranking skyrów owocowych. Najlepszym wyborem okazuje się skyr marki „Mlekovita” Super Body Active.

Rekordowe 11 g białka, w 100 g tylko 60 kcal, zero procent tłuszczu, a do tego ani grama dodanego cukru – wyjaśnił.

Na drugim miejscu pojawił się skyr marki „Pilos”.

Tylko 54 kcal w 100 g, 8 proc. truskawek i słodziki zamiast cukrów. Minus leci za zbędne zagęszczacze – podsumował.

Skyr marki „Bakoma” zero procent cukru zajął trzecie miejsce.

Wyróżnia się obecnością śmietanki, skład jest prosty i bez dodatku cukru, ale 7 g białka w 100 g to za mało, żeby walczyć o zwycięstwo – powiedział.

Skyr marki „Jogobella” wylądował na czwartym miejscu.

Niemal taka sama receptura i wartości odżywcze jak „Piątnica”, ale jednak zawiera nieco więcej owoców i mniej niż 13 g cukrów w porcji – wytłumaczył.

Popularny skyr owocowy marki „Piątnica” zajął ostatnie miejsce.

Ten bestseller ma 79 kcal, prawie 10 g białka w 100 g, ale wsad owocowy jest słodzony cukrem, co daje razem aż 15 g cukrów w kubku – wyjaśnił ekspert.

Jakie właściwości ma skyr?

Najważniejsza w skyrze jest wspomniana wcześniej wysoka zawartość białka. Jest ono niezbędne m.in. do budowy i regeneracji mięśni, a także pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci. Bierze również udział w wielu procesach zachodzących w organizmie, m.in. w produkcji enzymów, hormonów i przeciwciał.

Jedzenie tego produktu wpływa również dobroczynnie na stan naszej mikrobioty jelitowej. Konsekwencją tego jest także wzmocniona odporność, co jest szczególnie ważne o tej porze roku. Jest też źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, ważnego dla zdrowia kości.

Jeśli chcesz stworzyć najzdrowszą wersję skyru, najlepszym rozwiązaniem będzie zmieszanie tego o naturalnym smaku ze świeżymi owocami.

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