Polacy uważają go za zdrowy. Dietetyk ostrzega przed tym olejem: „0 punktów na 10”

Olej jest produktem, który znajduje się w niemal każdej kuchni. Na co dzień wykorzystujemy go do smażenia i przygotowywania różnych potraw, w tym między innymi sałatek. Co więcej, dodajemy go również nawet do niektórych ciast. Okazuje się jednak, że nie każdy produkt zasługuje na miejsce w naszym jadłospisie.

Najgorszy olej według dietetyka

Dietetyk Jakub Mauricz podpowiedział, jakiego oleju pod żadnym pozorem nie należy używać – ani „na zimno”, ani do smażenia. Większość osób z pewnością będzie zaskoczonych, ponieważ stereotypowo ten olej kojarzy się niestety jako zdrowy. Prawda jest jednak zupełnie inna. Ekspert w opublikowanym nagraniu podsumował, że ten produkt jest jednym z najgorszych, jakie możemy spożywać. Mowa o oleju z pestek winogron.

Tak naprawdę jest to olej, który nie nadaje się do absolutnie niczego. Nie powinniśmy ani smażyć przy jego udziale, ani dodawać go na zimno do sałatek. Natomiast stosunek kwasów omega-6 do omega-3 jest naprawdę horrendalny – powiedział.

Gdy w diecie dominuje omega-6 przy niedoborze omega-3, w organizmie nasilają się stany zapalne. To z kolei zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, nowotworów oraz zaburzeń metabolicznych.

Specjalista od zdrowego odżywiania poradził, by najlepiej pozbyć się tego oleju. Przyznał mu 0 punktów na 10 możliwych w kwestii jego dobroczynnych właściwości i używania go w kuchni. Do sałatek znacznie lepiej sprawdza się olej lniany lub oliwa z oliwek. Oleje o tak wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych są niezwykle utlenialne i niestabilne termicznie. Pod wpływem temperatury łatwo ulegają utlenianiu, tworząc szkodliwe dla zdrowia związki toksyczne. Nie są więc odpowiednie też do smażenia.

Jaki olej lepiej wybrać?

Z pewnością dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że najlepszym olejem jest oliwa extra virgin. Spośród wszystkich olejów jest to najlepiej przebadany produkt, który ma udowodnione najszersze działanie prozdrowotne – powiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Oliwa swoje prozdrowotne właściwości zawdzięcza przede wszystkim obecności przeciwutleniaczy z grupy polifenoli, w tym związków takich jak oleuropeina, oleaceina, luteolina, apigenina i pinoresinol. Jest ona także źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w postaci kwasu oleinowego, jak również zawiera trochę witaminy E i K1.

Oliwa to przede wszystkim produkt wskazany dla osób z problemami z krążeniem, które chciałyby się przed nimi ustrzec w przyszłości. Prace naukowe wskazują, że składniki obecne w oliwie poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych, zmniejszają stan zapalny w tętnicach, a także chronią cholesterol krążący we krwi przed szkodliwym utlenianiem, za sprawą czego działają one przeciwmiażdżycowo.

Problem polega na tym, że oliwa jest produktem dość często fałszowanym i w popularnych sklepach trudno tak naprawdę o dobrej jakości oliwę. Koniecznie więc sprawdź, jak odróżnić prawdziwą oliwę z oliwek od fałszywej.

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