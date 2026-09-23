Nie kurki i nie pieczarki. Te grzyby mają najwięcej żelaza: aż 6,1 mg w 100 g

Właśnie trwa sezon na grzyby. Jesienią wiele osób wybiera się więc po te „skarby lasu”. Szukamy prawdziwków, podgrzybków, maślaków itp. I choć są one pyszne i naprawdę zdrowe, to okazuje się, że najbogatsze w żelazo są zupełnie inne grzyby i niestety nie znajdziemy ich w Polsce. Możemy jedynie zaopatrzyć się w nie w sklepie.

Te grzyby mają najwięcej żelaza

Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na Instagramie wpis, w którym zdradziła, jakie grzyby mają najwięcej żelaza. Niekwestionowanym faworytem okazały się suszone grzyby mun. W 100 g mają aż 6,1 mg żelaza. Prawie o połowę mniej mają kurki – 3,5 mg żelaza w takiej samej porcji. Najmniej mają popularne pieczarki – zaledwie 0,9 mg żelaza w 100 g.

Suszone grzyby mun można wykorzystać w wielu daniach kuchni azjatyckiej. Po namoczeniu stają się jędrne i chrupiące, dlatego doskonale sprawdzają się w zupach czy pierożkach. Można również dodać je do dań z makaronem, ryżem lub warzywami, aby wzbogacić ich smak całości.

Pamiętaj, że że na przyswajanie żelaza niehemowego (roślinnego) wpływa również to, z czym łączymy produkty będące jego źródłem. Pomaga je zwiększyć witamina C, dlatego dobrze zestawiać je z warzywami i innymi produktami bogatymi w tę witaminę. Suszone grzyby mun można więc wykorzystać w daniu z papryką, natką pietruszki, brokułami czy innymi warzywami zawierającymi tę witaminę.

Dlaczego żelazo jest tak ważne?

Żelazo jest jednym z ważniejszych minerałów potrzebnych naszemu organizmowi do odpowiedniego funkcjonowania. Bierze udział przede wszystkim w produkcji hemoglobiny, która odpowiada za transport tlenu do wszystkich komórek. Niedobór tego pierwiastka może prowadzić do osłabienia, ciągłego zmęczenia czy problemów z koncentracją.

Warto pamiętać jednak, że podobne objawy mogą mieć także inne przyczyny, dlatego przy podejrzeniu niedoboru najlepiej skonsultować się z lekarzem i wykonać odpowiednie badania. Koniecznie też sprawdź, jakie produkty są bogate w żelazo i sięgaj po nie regularnie, by zadbać o swoje zdrowie.

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