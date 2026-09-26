Dietetyczka ostrzega przed popularną śmietaną. W składzie „tani wypełniacz”

Śmietana jest produktem, który większość z nas ma w swojej lodówce. Podczas gotowania można ją wykorzystać na naprawdę wiele sposobów. Pasuje zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych. Dodajemy ją do zup, sosów, sałatek oraz różnego rodzaju deserów. Okazuje się jednak, że podobnie jak w przypadku innych produktów spożywczych, warto poznać jej skład, zanim włożymy ją do koszyka podczas zakupów.

Nie kupuj tej śmietany

Dietetyczka Anna Mizerska w opublikowanym nagraniu na Instagramie podpowiedziała, jakiej śmietany lepiej nie kupować.

Śmietana śmietanie nierówna, jeśli chodzi o skład. A my porównamy sobie dwie popularne śmietany 18 proc., jeśli chodzi o skład – zaczęła ekspertka.

Jedna to śmietana marki „Piątnica”. W niej niestety znajdziemy skrobię. Specjalistka dodała, że nie ma też informacji o tym, jaka to jest skrobia i czy jest modyfikowana. Skrobia w tym produkcie pełni rolę taniego wypełniacza i zagęszczacza, który pozwala producentom sztucznie ukryć gorszą jakość lub rozcieńczenie. Dodatkowo niepotrzebnie podnosi ona zawartość węglowodanów. Druga śmietana to produkt marki „Pilos”.

Tutaj skład jest lepszy. Tylko śmietanka i bakterie fermentacji kwasu mlekowego. W dodatku jej cena jest niższa – wyjaśniła.

Podsumowując: idealna śmietana ma tylko 2 składniki: śmietankę oraz bakterie kwasu mlekowego. Jeśli na liście pojawia się cokolwiek innego (skrobia, żelatyna, mączka chleba świętojańskiego, gumy zagęszczające), warto poszukać lepszego produktu.

Typ śmietany a konkretne dania

Ja, od kiedy pamiętam, miałam problem, jaką śmietanę wybrać do konkretnego dania. Przygotowałam więc małą ściągę, z której także możesz skorzystać.

Kwaśna śmietana 12% i 18% pasuje do zup, sosów na zimno, dressingów do sałatki. Ja używam jej też w wersji słodkiej z dodatkiem cukru, na przykład do podania naleśników.

Z kolei słodka śmietanka 30% lub 36% (kremówka) jest niezastąpiona w cukiernictwie do ubijania na puszysty krem do tortów, ciast czy deserów owocowych. W kuchni wytrawnej doskonale nadaje się do sosów podawanych na ciepło.

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