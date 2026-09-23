Dino przecenia kawę bez limitów. Na wybranych paczkach oszczędzisz nawet 50 proc.

W najbliższym czasie warto zaplanować zakupy w Dino. W najnowszej gazetce znajdziemy mnóstwo ciekawych ofert na kawę. Promocje zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (23-29 września 2026 roku). Z rabatu skorzystać mogą wszyscy – bez konieczności posiadania specjalnej karty czy aplikacji mobilnej w telefonie. Sieć nie wprowadziła też żadnych dziennych limitów na przecenione produkty. Możesz wziąć tyle paczek, ile aktualnie potrzebujesz. Musisz jednak pilnować kilku innych ważnych kwestii. Sprawdź szczegóły.

Te kawy tanieją w Dino na potęgę

Jednym z niewątpliwych cenowych hitów jest kawa ziarnista Jacobs Krönung sprzedawana w opakowaniach XL o wadze 1100 gramów. Do wyboru masz warianty. Teraz każdy z nich kosztuje tylko 49,89 zł zamiast 76,99 zł, czyli niemal 30 złotych mniej niż zazwyczaj. Jeśli chcesz zaoszczędzisz, musisz nabyć minimum 2 paczki za jednym razem. Tylko wtedy rabat zostanie naliczony.

Ten sam wymóg obowiązuje w przypadku kawy mielonej Eduscho Family Classic Coffee (550 g) oraz kawy mielonej Woseba Mocca Fix Gold (250 g). Cena pierwszej „spada” z 34,99 zł na 20,75 zł, za drugą zapłacisz natomiast 11,99 zł, zamiast 17,89 zł. Pamiętaj jednak, że musisz wrzucić do koszyka minimum dwie sztuki danego produktu, by zaoszczędzić. W przeciwnym razie zniżka nie zadziała.

Ciekawie prezentuje się również oferta na kawy Rio de Brass. Obejmuje wszystkie produkty marki znajdujące się w ofercie Dino. Sieć „ścina” ich ceny o połowę. Jest jednak pewien „haczyk”. Rabat obejmuje wyłącznie tańsze spośród wybranych towarów. Na droższe wydasz przy kasie tyle, co zwykle.

Inne tanie kawy w Dino

Dino przygotowało też promocje na kawy bez wymogu zakupu wielu sztuk. Mocna kawa rozpuszczalna Nescafé Classic Strong (250 g) kosztuje 34,99 zł, czyli o 5 złotych mniej niż zwykle. Z kolei mieloną Tchibo Exclusive Original (250 g) kupisz za 17,99 zł, zamiast 23,99 zł. Powody do radości mają również fani tradycyjnej kawy mielonej łagodnej marki Astra. Przy kasie za paczkę o pojemności 555 gramów zapłacą 24,95 zł, a nie jak dotychczas 28,99 zł.

Warto wrzucić też do koszyka kilogramową Arabikę Swisso Reich Rösten przecenioną z 49,99 zł na 39,99 zł, a także rozpuszczalną Jacobs Velvet Crema w opakowaniach o pojemności 200 gramów. Jej cena została obniżona o 22 procent (z 34,99 zł na 26,99 zł).

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