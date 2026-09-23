Dietetyk wskazał najlepszą bułkę z Lidla. Kosztuje 1,19 zł i poleca ją przy insulinooporności

Pieczywo w Lidlu kusi już przy wejściu. Jest świeżo wypiekane na miejscu, więc wokół unosi się piękny zapach. Choć wiele z takich produktów ma długi skład i proporcje makroskładników, które nie zachwyciłyby żywieniowca, dietetyk Patryk Puszkarz znalazł na regale prawdziwą perełkę.

Najlepsza bułka z Lidla zdaniem dietetyka

Ten wypiek ekspert poleca dla zwłaszcza dla osób z insulinoopornością. Można znaleźć go pod nazwą „bułka z mąki żytniej wysokobłonnikowa z niskim indeksem glikemicznym”. Cena? Tylko 1,19 zł za sztukę ważącą 60 g.

W Lidlu od niedawna możecie kupić bułkę z mąki żytniej. Skład jest bardzo prosty, bez dodatku cukru i zawiera 149 kcal, 8,4 g białka, 23 g węglowodanów i 8 g błonnika – podał Patryk Puszkarz w opublikowanym przez siebie nagraniu.

W porównaniu ze zwykłą białą kajzerką to produkt o bardzo dobrym makro. Zapewnia nie tylko mniej kalorii (o 15%) i prawie o 1/3 mniej węglowodanów, ale też o 3/4 więcej białka i uwaga – ponad 6 razy więcej błonnika. Pod tymi względami przebija również grahamkę. „To obecnie najlepszy wybór spośród wszystkich bułek w Lidlu” – zadeklarował dietetyk.

Niski indeks glikemiczny dla insulinoopornych

Z proporcjami składników odżywczych nowej bułki żytniej z Lidla wiąże się jej niski indeks glikemiczny. To oznacza, że nie przekracza wartości 55. Dla podobnej bułki, która w około 60% składa się z mąki żytniej, deklarowany przez producenta IG wynosi 54,3.

Tymczasem wskaźnik ten dla standardowej białej bułki wypada w okolicach 70–80, a dla bardziej polecanej grahamki sięga 60. To oznacza, że nowe pieczywo powoduje znacznie łagodniejszy i wolniejszy wzrost poziomu cukru we krwi. W efekcie może zapewniać energię i sycić na dłużej.

Skład nowej bułki żytniej z Lidla

Jej cenne właściwości związane są z określonym składem. W wykazie składników produkt widnieje jako „bułka żytnia z dodatkiem glutenu pszennego, podpieczona”. Zawiera 48,3% mąki żytniej, wodę i 10,2% glutenu pszennego. Pozostałe składniki to zakwas żytni, drożdże, olej rzepakowy, sól, otręby żytnie i środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. Choć ten ostatni może budzić wątpliwości, to tak naprawdę tylko witamina C. Stanowi bezpieczny dodatek, który wzmacnia strukturę pieczywa, a sam rozkłada się pod wpływem wysokiej temperatury pieca.

Jeśli natomiast chodzi o gluten, jest to powszechnie spożywane białko pszenne. Jest często dosypywane do przetworzonych produktów, nie tylko produktów mącznych czy zamienników mięsnych. Stosuje się je także w wyrobach z mięsa, przekąskach czy gotowych daniach. Dla osoby, która nie ma nietolerancji tego składnika, to po prostu dodatkowe źródło białka.

Podany skład jest bardzo dobry jak na wypieki z marketu, które zwykle zawierają więcej dodatków do żywności. I choć produkt przychodzi do sklepu w stanie głęboko zamrożonym, tak dzieje się w przypadku większość bułek i chlebów leżących tam na półkach. To właśnie dzięki odpiekowi w „Piekarni w sercu Lidla” można kupić świeże pieczywo o każdej porze dnia.

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