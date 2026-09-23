Miodu nie trzeba dodawać do letniej herbaty. Polscy naukowcy zbadali go przy 90°C

Przez lata słyszeliśmy, by miód pszczeli dodawać tylko do ciepłych, ale nie gorących napojów. To, jak jest naprawdę, rozstrzygnęły badania. Ich wyniki zaskoczyły nawet samych autorów.

Miód traci właściwości w gorącej herbacie? Niekoniecznie

Temu twierdzeniu przyjrzeli się naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po przejrzeniu dostępnej literatury i wykonaniu testów uznali oni, że „wysoka temperatura nie zawsze negatywnie wpływa na prozdrowotne właściwości miodu”.

Dotychczas zalecano, by temperatura napojów nie przekraczała 40-42 stopni Celsjusza, bo w wyższej giną aktywne enzymy. Jednak na podstawie działania antyoksydacyjnego różnych miodów badacze odkryli coś nieoczekiwanego. Poinformowali o tym w pracy zatytułowanej „Wpływ temperatury na potencjał antyoksydacyjny różnych rodzajów miodów”.

Wyniki naszych badań wskazują, że najwyższy potencjał antyoksydacyjny wykazywały roztwory miodu przygotowane z użyciem wody o temperaturze 90°C. W przypadku badanych miodów przygotowywanie roztworów wodnych w temperaturze 80°C lub 90°C jest wręcz wskazane w celu zwiększenia ich potencjału antyoksydacyjnego – na przykład podczas dodawania miodu do herbaty lub mleka – napisali autorzy na łamach pisma „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”.

Słodzenie miodem zamiast cukrem

W tej kwestii dietetycy odpowiedzą zgodnie, że napojów najlepiej nie słodzić, bo dodaje to im tylko „puste” kalorie. Jednak w przypadku miodu idą za nimi także związki bioaktywne, które w organizmie mogą działać prozdrowotnie. Oprócz antyoksydantów to również oligosacharydy. Te związki działają prebiotycznie. Wspierają prawidłową mikroflorę jelitową, od której w dużej mierze zależy odporność.

Produkt ten jest uznawany za lepszą alternatywą dla zwykłego, białego cukru, ale wciąż energetyczną. Łyżeczka mieszcząca porcję 12 g zapewnia 39 kcal i 9,5 g węglowodanów, dlatego na szklankę napoju najlepiej dodać tylko jedną.

A jeśli sięgać po miód, warto wybierać najzdrowsze odmiany. W cytowanym badaniu najlepsze właściwości antyoksydacyjne z badanych rodzajów zapewniał ten gryczany, a dopiero daleko za nim znalazły się inne z top 3 – rzepakowy i akacjowy. W sezonie na przeziębienia sprawdzi się też zawierający żywice miód ze spadzi iglastej.

FAQ – najczęstsze pytania o dodawanie miodu do gorących napojów

Czy dodanie miodu do gorącej herbaty niszczy jego właściwości?

Dotychczasowe zalecenia wskazywały, by temperatura napojów nie przekraczała 40–42°C, ponieważ powyżej tego progu giną aktywne enzymy. Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ustalili jednak, że wysoka temperatura nie zawsze wpływa negatywnie na prozdrowotne właściwości miodu. Z opublikowanych badań wynika, że przygotowywanie roztworów miodu (np. w herbacie lub mleku) z użyciem wody o temperaturze 80°C lub 90°C jest wręcz wskazane, ponieważ zwiększa ich potencjał antyoksydacyjny.

Czy miód jest lepszy od cukru do słodzenia gorących napojów?

Zdaniem dietetyków napojów najlepiej w ogóle nie słodzić, aby unikać pustych kalorii. Miód stanowi jednak lepszą alternatywę dla białego cukru, ponieważ oprócz energii dostarcza prozdrowotne związki bioaktywne. Należą do nich antyoksydanty oraz działające prebiotycznie oligosacharydy, które wspierają prawidłową mikroflorę jelitową. Należy jednak pamiętać o umiarze – miód jest produktem wysokokalorycznym (łyżeczka 12 g zapewnia 39 kcal i 9,5 g węglowodanów), dlatego na szklankę napoju warto dodawać tylko jedną łyżeczkę.

Jaki miód wybrać do gorących napojów, aby uzyskać najwięcej korzyści?

W cytowanym badaniu najwyższe właściwości antyoksydacyjne spośród analizowanych gatunków zapewniał miód gryczany, podczas gdy miód rzepakowy i akacjowy uplasowały się daleko za nim. W sezonie na przeziębienia dobrym wyborem będzie również miód ze spadzi iglastej, który zawiera żywice.

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