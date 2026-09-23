Dietetyczka ostrzega przed tymi 3 produktami z Biedronki. Wyglądają na zdrowe, ale to pułapka

Robiąc zakupy, często sięgamy po produkty, które na pierwszy rzut oka wydają się zdrowym wyborem. Zdarza się, że kuszą nas hasła na etykietach, że dany produkt jest „fit” lub „proteinowy”. Okazuje się, że wbrew pozorom takie wybory wcale nie muszą być najlepsze dla naszego zdrowia.

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Specjalistka od zdrowego odżywiania opublikowała na Instagramie nagranie, w którym opowiedziała o produktach, o których większość Polaków ma mylne wyobrażenie. Mianowicie myślimy, że są zdrowe, a w rzeczywistości źle wpływają na nasz organizm. Pierwszym odradzanym produktem jest proteinowy „nabiał”.

Przy wrażliwym układzie pokarmowym mogą wywoływać wzdęcia, bóle brzucha i gazy przez sztuczne słodziki i zagęszczacze. Mogą też obciążać nerki u osób chorych oraz prowadzić do nadwyżki kalorycznej, bo wciąż są wysoko przetworzoną przekąską – przekonuje ekspertka.

Mowa też między innymi o kremach proteinowych, które w ostatnim czasie stały się dość popularne. Jak wyjaśniła dietetyczka, mają one w swoim składzie słodziki, takie jak maltitol czy ksylitol. W dużych ilościach mogą one powodować bóle brzucha, gazy i biegunkę.

Choć mają „więcej białka”, często bazują na tłuszczu palmowym lub shea. Są bardzo kaloryczne i łatwo zjeść ich za dużo. Tańsze produkty mogą mieć dodatek olejów niskiej jakości lub nasyconych kwasów tłuszczowych – podsumowała ekspertka.

Kolejnym produktem, którego często lepiej jest nie wkładać do koszyka z zakupami, jest gotowe musli.

Tanie mieszanki i granole często zawierają ukryty cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, utwardzane tłuszcze oraz śladowe ilości sztucznych dodatków. Zamiast zdrowego posiłku jesz wówczas wysokokaloryczną bombę węglowodanową, która powoduje szybki wzrost, a potem nagły spadek poziomu cukru we krwi – wyjaśniła ekspertka.

Zdrowsze alternatywy

Nie oznacza to jednak, że trzeba całkowicie rezygnować z produktów takich jak musli czy przekąski proteinowe. Warto po prostu wybierać ich prostsze wersje i zwracać uwagę na skład. Zdrowszą alternatywą zamiast proteinowych nabiałów jest po prostu włączenie do diety klasycznego nabiału, ale pamiętając o systematyczności. To lepsze niż jednorazowa wyższa dawka białka.

Z kolei zamiast gotowej granoli możesz przygotować ją samodzielnie w domu. Sprawdź, jak zrobić taką domową granolę. Podobnie z musli. Możesz sięgnąć po płatki owsiane, naturalne musli bez dodatku cukru i samodzielnie dodać do nich świeże owoce, orzechy czy nasiona.

Jeśli z kolei mamy ochotę na coś słodkiego, zamiast kremów proteinowych możemy sięgnąć po jogurt naturalny z dodatkiem masła orzechowego albo domowe kulki mocy. Takie przekąski mogą zaspokoją ochotę na coś słodkiego, a jednocześnie dostarczyć wartościowych składników odżywczych.

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