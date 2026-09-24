W Lidlu od dzisiaj włoska kawa kultowej marki 60% taniej. Obowiązują limity

Przeglądając gazetki promocyjne różnych supermarketów możemy trafić na prawdziwe „perełki”. Jednym z takich artykułów, które opłaci się kupować w ramach różnego rodzaju tańszych ofert, jest kawa, ponieważ normalnie ten produkt jest dość drogi. Teraz warto wybrać się do Lidla. Właśnie w tym sklepie ten artykuł jest aktualnie w świetnej cenie.

Tania kawa w Lidlu

Od czwartku do soboty (24–26 września) w sieci sklepów Lidl obowiązują atrakcyjne oferty na kawę.

Trwa promocja na wszystkie kawy marki Lavazza. Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kupisz aż o 60% taniej. Produkty można ze sobą dowolnie miksować. Aby skorzystać z rabatu, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją przy kasie podczas płatności. Obowiązuje limit 4 opakowań na jeden kupon. Szczegóły dotyczące promocji są dostępne bezpośrednio w aplikacji.

Kolejna promocja obejmuje kawy ziarniste Jacobs Origins lub Selection of the Year w opakowaniach 1 kg (różne rodzaje) w cenie 64,99 zł, kawy ziarniste Jacobs Barista w opakowaniach 1 kg (różne rodzaje) również w cenie 64,99 zł oraz kawę rozpuszczalną Jacobs Cronat Gold w opakowaniu uzupełniającym XL o wadze 220 g w cenie 29,99 zł. Produkty można znaleźć na specjalnych stojakach promocyjnych.

Jak przechowywać kawę? Praktyczne wskazówki

Żeby kawa zachowała wszystkie swoje walory, ważne jest jej odpowiednie przechowywanie. Najlepiej więc trzymać ją w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku. Powinna też stać w chłodnym miejscu. Niezwykle istotne jest, by była przechowywana z dala od światła i wilgoci. Częstym błędem jest wkładanie jej do lodówki, ponieważ znajdują się tam produkty o intensywnym zapachu, który może pochłaniać.

Ciekawostką jest też to, że czasami kawa sprzedawana jest w torebkach z tzw. wentylem jednokierunkowym (odpowietrznikiem), który wypuszcza dwutlenek węgla, ale nie wpuszcza tlenu. Przechowywanie kawy w takim opakowaniu (szczelnie zamkniętym klipsem) jest równie dobre jak w pojemniku. Jeśli wybierasz kawę ziarnistą, najlepiej jest mielić ją tuż przed przygotowaniem.

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