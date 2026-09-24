Ten hit z PRL-u wraca do łaski. To jesienny pogromca infekcji lepszy niż modne superfoods

Jesteśmy przyzwyczajeni do sezonowych owoców takich jak porzeczki, maliny czy truskawki. Zapominamy jednak o innych „skarbach”, które dodatkowo często są też bardziej wartościowe niż modne superfoods. W czasach PRL-u bardzo popularna była aronia. Pamiętam, że moja ciocia miała dużo krzewów posadzonych na swojej działce i to właśnie zawsze z tego owocu przygotowywała różne przetwory. Sezon na aronię niedawno się skończył. I choć pewnie w niektórych miejscach można jeszcze dostać te owoce, to ja stawiam na aronię w innej formie.

Zdrowy hit z PRL-u

Kupuję ją w postaci suszonej. Nie podjadam jej zamiast słodyczy, tylko dodaję do herbaty i innych naparów, które królują w moim domu jesienią. Warto też lekko rozgnieść owoce przed zaparzeniem, dzięki czemu łatwiej oddadzą smak i aromat. Taką suszoną aronię bez problemu kupisz za pośrednictwem internetu. Warto zaopatrzyć się także w sok z aronii (pilnuj jednak tego, by kupować taki bez cukru).

Jej największą zaletą są właściwości zdrowotne. Przede wszystkim te owoce są bogate w witaminę C. W 100 g jest aż 21 mg tej witaminy. Jest to szczególnie ważne o tej porze roku, gdy na dworze robi się coraz zimniej, a nas częściej dopadają infekcje. Witamina C wspiera układ odpornościowy. Aronia jest również bogata w antyoksydanty. Są to substancje, które chronią komórki organizmu przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. W ten sposób wspierają ochronę komórek, a w konsekwencji pomagają utrzymać organizm w dobrej kondycji.

Inne właściwości aronii

Spożywanie aronii działa także korzystnie na ściany śródbłonka naczyń krwionośnych. Zwiększa ich elastyczność, a przez to zmniejsza ryzyko chorób układu krwionośnego. Przyczynia się również do obniżania ciśnienia krwi. Oczywiście należy pamiętać, że jest to jedynie wsparcie naszego zdrowia i nie zastąpi leków, gdy są one konieczne.

Aronia ma niski indeks glikemiczny i zawiera związki (m.in. polifenole), które pomagają regulować poziom glukozy. To doskonały wybór dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą. Co więcej, antyoksydanty zawarte w tych owocach wspomagają pracę wątroby i pomagają organizmowi neutralizować

FAQ – najczęściej zadawane pytania o aronię

Jakie właściwości zdrowotne ma aronia?

Aronia to owoc bogaty w witaminę C (21 mg na 100 g) oraz silne antyoksydanty (w tym polifenole), które chronią komórki przed działaniem wolnych rodników. Wspiera układ odpornościowy, zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych, pomaga obniżać ciśnienie krwi oraz wspiera pracę wątroby.

Czy osoby z cukrzycą lub insulinoopornością mogą jeść aronię?

Tak. Aronia ma niski indeks glikemiczny i zawiera związki, które pomagają regulować poziom glukozy we krwi, co czyni ją idealnym wyborem dla osób borykających się z zaburzeniami gospodarki cukrowej.

W jakiej formie najlepiej spożywać aronię po sezonie?

Poza świeżymi owocami doskonałym wyborem jest aronia suszona – można ją lekko rozgnieść i dodawać do jesiennych herbat lub naparów. Dobrze sprawdza się również sok z aronii, przy czym należy wybierać produkty bez dodatku cukru.

Jak aronia wpływa na układ krążenia?

Składniki zawarte w aronii korzystnie wpływają na ściany śródbłonka naczyń krwionośnych, zwiększając ich elastyczność. Dzięki temu owoc ten zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia oraz wspomaga obniżanie ciśnienia krwi.

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