Dietetyczka demaskuje „sery” przebrane za sery. Tak odróżnisz je od prawdziwych

Produkty seropodobne to nic nowego, ale wciąż ich przybywa. To jednak nie tylko roślinne zamienniki dla wegan, które mają dość neutralny skład. Na rynku są także analogi zawierające mleko, które udają prawdziwy ser. Niestety, nie jest to ten sam produkt ani pod względem kulinarnym, ani odżywczym.

Dietetyczka zwraca uwagę na podróbki serów

Przed analogami sera ostrzega dr inż. Karolina Kowalczyk, która jest technologiem żywności i dietetykiem klinicznym. Zwróciła ona uwagę na podstawową różnicę, którą widać w kuchni.

Twój ser żółty nie chce rozpuścić się na tostach? Jako towaroznawca powiem ci jedno. To nie jest ser żółty. To jest proteza wypchana tłuszczami roślinnymi – powiedziała w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Jak wyjaśniła Karolina Kowalczyk, w podstawowym składzie sera żółtego znajdują się tylko mleko, bakterie fermentacyjne, podpuszczka i sól. Nie ma tam miejsca na tłuszcze roślinne, bo wtedy produkt nie może już nazywać się serem. Zachowuje się też inaczej niż ten prawdziwy. Specjalistka zachęca więc, by za każdym razem sprawdzać skład na opakowaniu.

– Prawdziwy żółty ser po podgrzaniu ciągnie się dzięki strukturze kazeiny. Natomiast podróbka będzie puszczała oczka tłuszczu i po wystygnięciu zrobi się twardą podeszwą – mówiła dietetyczka.

Analogi sera na sklepowych półkach

Choć producenci nazywają swoje wyroby produktami seropodobnymi i analogami sera, czyli zgodnie z prawem, na przednich etykietach stosują sprytne zabiegi. Są więc „plastry”, „bloki” czy „krążki”, a także kreatywne nazwy, które mniej lub bardziej nawiązują do klasyki. I tak zamiast goudy czy sera giżyckiego mamy „Goudek” i „Gużycki”, jest też „Goldina”, „Gaudanino”, „Javor” czy „Flexita”. Niektóre mają nawet dziury. Ich kaloryczność i zawartość białka jest natomiast zbliżona do oryginałów.

Choć ekspertka powiedziała wprost, że analog sera to wyrób „udający produkt naprawdę wysokiej jakości”, wytwórcy znaleźli sposób na zachwalanie jego zalet. Na jednej ze stron przeczytałam, że jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka i wapnia, „w którym tłuszcz mleczny zastąpiono tłuszczem roślinnym, dzięki czemu posiada obniżoną zawartość cholesterolu”.

Tymczasem nie chodzi tylko o cholesterol, który wcale nie jest tak szkodliwy, jak uważało się wcześniej. Prawdziwy ser to produkt fermentowany, w którym składniki są lżej strawne i lepiej przyswajalne. Zapewnia nie tylko białko i witaminy z grupy B czy cenne związki mineralne, ale też dobroczynne produkty działalności bakterii. W analogach ich nie ma, a może być za to przetworzony tłuszcz i wiele dodatków do żywności.

Produkty seropodobne pod lupą

Kupując ser, który zachęca niską ceną, możemy nie otrzymać naturalnego produktu, tylko wysokoprzetworzony. W składzie oprócz mleka i tłuszczu roślinnego (najczęściej palmowego i shea) pojawiają się woda, skrobia, białka sojowe, emulgatory, barwniki oraz aromaty.

Listy składników kilku serowych analogów podała w swoich mediach społecznościowych edukatorka żywieniowa Katarzyna Bosacka. Choć mleko w proszku czy masło mogą nie być zaskoczeniem, pojawiła się też żelatyna wieprzowa, błonnik bambusowy, mączka chleba świętojańskiego i sole emulgujące w postaci fosforanów.

Z tych dodatków w „serach” stosuje się E452 (polifosforany), E339 (fosforan sodu) i E450 (difosforany), często jednocześnie. Przy częstym spożyciu mogą one zaburzać gospodarkę wapniem w organizmie. Przeszukując składy, znalazłam w nich ponadto białka mleka, regulatory kwasowości i karagen. To wszystko nie są związki, które chciałabym jeść codziennie.

FAQ – najczęstsze pytania o produkty seropodobne

Czym różni się produkt seropodobny od sera żółtego?

Prawdziwy ser żółty w podstawowym składzie zawiera tylko mleko, bakterie fermentacyjne, podpuszczkę oraz sól. W produktach seropodobnych tłuszcz mleczny zastępuje się tłuszczem roślinnym (najczęściej palmowym lub shea). W ich składzie mogą pojawiać się również m.in. woda, skrobia, białka sojowe, zagęstniki, emulgatory, barwniki i aromaty. Ponieważ wyrób zawierający tłuszcz roślinny nie może zgodnie z prawem nazywać się serem, producenci stosują na opakowaniach określenia takie jak „plastry”, „blok” czy „krążek” oraz nazwy nawiązujące do znanych gatunków.

Jak zachowuje się produkt seropodobny przy podgrzaniu?

Produkt zastępujący żółty ser zachowuje się w kuchni inaczej – podgrzany np. na tostach puszcza oczka tłuszczu, a po ostygnięciu staje się twardy. Tymczasem prawdziwy żółty ser po podgrzaniu ciągnie się dzięki strukturze kazeiny.

Czy produkty seropodobne są wartościowe?

Kaloryczność oraz zawartość białka w produktach seropodobnych są zbliżone do tradycyjnego sera. Nie są to jednak wyroby fermentowane, dlatego nie zawierają dobroczynnych produktów działalności bakterii. Mogą zawierać przetworzony tłuszcz oraz liczne dodatki do żywności. Często są wśród nich fosforany, które przy częstym spożyciu mogą zaburzać gospodarkę wapniem w organizmie.

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