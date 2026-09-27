Czy wiejskie jajka są zdrowsze niż ze sklepu? Technolog żywności nie ma wątpliwości

Jajka to niezwykle wszechstronny produkt. Można z nich przyrządzić pyszne śniadanie lub kolację w postaci jajecznicy, omleta czy w wersji „na miękko” lub ugotowane na twardo. Są też składnikiem wielu potraw i deserów. Z uwagi na to, że spożywamy ten produkt naprawdę często, ważna jest więc jego jakość.

Czy wiejskie jajka to lepszy wybór?

Często można usłyszeć, że najzdrowsze są jajka wiejskie „prosto od kurki”. Czy rzeczywiście tak jest? Przede wszystkim zarówno smak, jak i wartości odżywcze jajek zależą przede wszystkim od tego, w jaki sposób odżywiane są kury. Na ten temat w opublikowanym nagraniu wypowiedziała się dr inż. technologii żywności i dietetyk kliniczny dr Karolina Kowalczyk. Specjalistka odpowiedziała na pytanie, czy jajka wiejskie rzeczywiście różnią się od tych ze sklepu. Okazuje się, że mają one identyczny skład jak jajka z fermy pod względem chemicznym.

Światowe badania dowodzą, że jajka od kur hodowanych na fermie nie różnią się niczym, jeżeli chodzi o wartość odżywczą i o wpływ na nasze zdrowie, od tych jajek od tzw. kurek szczęśliwych, czyli kurek wiejskich hodowanych po prostu na wolnym powietrzu – wyjaśniła.

Co więcej, jajko wiejskie jest nawet mniej zdrowym produktem, ponieważ często identyfikuje się w nich dioksyny, które powstają w trakcie metabolizmu w ciele ptaka, z tego, co zjada. A takie kury, które biegają po podwórku, zjadają, co chcą – jak zaznacza ekspertka – razem z metalami ciężkimi i substancjami, które odkładają się w ich organizmie.

Dietetyczka zwróciła również uwagę na fakt, że w przypadku kur wiejskich nie wiemy, kiedy jajka zostały zniesione ani w jakich warunkach przebywały kury.

Dodatkowym plusem jajek fermowych jest to, że mamy pewność co do czystości mikrobiologicznej, mamy konkretną datę ważności. Wiemy, kiedy mniej więcej to jajko zostało zniesione. Zaraz po zniesieniu takie jajko trafia na taśmę, jest prześwietlane. Nie ma kontaktu z odchodami.

Ile jajek tygodniowo jeść?

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, ile jajek powinniśmy jeść w ciągu tygodnia. Podkreślił on, że swoje zdanie opiera na badaniach naukowych i zdroworozsądkowym podejściu.

I uważam, że najlepiej dla zdrowia będzie, gdy będziemy spożywali od około 4 do 10 jajek tygodniowo. Jeśli nasza dieta jest urozmaicona, a taka powinna być, to spożywanie większej ilości jajek nie przyniesie nam już jakichś szczególnie większych korzyści zdrowotnych – powiedział.

Dodał, że najlepiej spożywać jajka gotowane na miękko lub w postaci lekko ściętej jajecznicy, ponieważ tak przygotowane jajka w dużym stopniu zachowują swoją wartość odżywczą, a do tego są lekkostrawne.

Nieco gorszym wyborem jest jajko ugotowane na twardo, ponieważ jest mniej strawne, ale zawartość składników pokarmowych jest niemal identyczna jak w jajku ugotowanym na miękko. Jednak w przypadku osób zdrowych nie ma tak naprawdę istotnej różnicy, czy będzie to jajko gotowane na miękko, czy na twardo – podsumował specjalista.

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