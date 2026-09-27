Ma więcej witaminy C niż cytrusy. To „zielone złoto” powinno pojawić się w diecie każdego seniora

Natka pietruszki jest niepozorna. Często traktujemy ją jedynie jako dodatek do obiadu, a w rzeczywistości to jednak źródło wielu dobroczynnych związków dla naszego organizmu. Szczególnie istotna może być w diecie seniorów, którzy wraz z wiekiem powinni zwracać większą uwagę na dostarczanie odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych.

„Zielone złoto” polecane przez dietetyczkę

Dietetyczka Patrycja Klimek opublikowała na YouTube nagranie, w którym opowiedziała o dobroczynnych właściwościach natki pietruszki.

Natka pietruszki chroni komórki naszego organizmu przed stresem oksydacyjnym, więc warto ją dodawać do każdej potrawy. Również jest bogata w witaminę C, a także witaminę K. W 100 g natki pietruszki występuje blisko 160 mg witaminy C, więc jest to rzeczywiście duża ilość, ale kto z nas zjada tyle natki pietruszki? Ja na przykład maksymalnie jedną łyżkę do potrawy i jest to wystarczające – powiedziała ekspertka.

Specjalistka od zdrowego odżywiania doradziła, by przez cały dzień dodawać do każdej potrawy około jedną łyżkę posiekanej natki pietruszki i robić to regularnie.

Natka pietruszki jest też bogata w antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed stresem oksydacyjnym, który może między innymi prowadzić do wielu chorób przewlekłych. Ten zielony dodatek jest także źródłem żelaza, kwasu foliowego, magnezu. Powinny po nią sięgać również osoby z anemią. Problem ten często dotyczy seniorów, więc warto, by ten produkt znalazł się w ich diecie. W kwestii witaminy C natka pietruszki deklasuje też cytrusy. Po bezpośrednim przeliczeniu na 100 g produktu zawiera około 3 do 3,5 razy więcej witaminy C niż pomarańcza.

Powinny na nią jednak uważać osoby z chorobami nerek, ponieważ zawiera ona kwas szczawiowy, który może powodować powstanie kamieni w nerkach.

Do czego dodać natkę pietruszki? Porady

Natkę pietruszki można dodać do naprawdę wielu różnych potraw. Świetnie sprawdza się jako posypka do zup, ziemniaków, sałatek. Pasuje do dań z makaronem, będzie idealna do sosów śmietanowych i serowych. Możesz z niej przyrządzić też domowe pesto czy ziołowe masło do kanapek. Świeża natka pietruszki nadaje daniom cudowny ziołowy aromat. Możesz przygotować także smoothie z pietruszką. Tak naprawdę będzie pasowała do niemal każdego przepisu jako zdrowy dodatek. Z uwagi na dużą zawartość witaminy C dobrze jest ją łączyć ze źródłami żelaza niehemowego (roślinnego), ponieważ wtedy będzie lepiej przyswajalne.

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