Dietetyczka poleca to mięso z marketu: mało tłuszczu, świetny skład i cena

Nie każde mięso ma taką samą jakość. Oczywiście najlepszym wyborem będzie to kupowane „na wagę” w specjalnym sklepie mięsnym. Jednak nie każdy z nas ma taką możliwość. Ekspertka od zdrowego odżywiania poleciła więc najlepszy produkt, jaki udało jej się znaleźć w supermarkecie.

Dietetyczka poleca to mięso z marketu

Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym poleciła, jej zdaniem, jedno z najlepszych mięs, które można dostać w markecie.

Już nigdy nie kupię w markecie innej mielonej wołowiny – zaczęła ekspertka.

Wyjaśniła, że oczywiście najlepiej kupić chudy kawałek dobrego mięsa, zmielić go własnoręcznie, jednak robi tak naprawdę niewiele osób. Większość z nas nie ma w domu nawet maszynki do mielenia mięsa. Dodatkowo wymaga to czasu i jest znacznie bardziej pracochłonne.

Dietetyczka poleciła za to mięso mielone wołowe ekstra marki własnej Auchan, które można dostać w jednym z bardzo popularnych supermarketów. 300 g kosztuje 23,99 zł.

Tutaj zawartość tłuszczu jest poniżej 7 proc., ma świetny skład – powiedziała ekspertka.

Dlaczego warto jeść wołowinę?

Wołowina pod względem odżywczym jest jednym z najbardziej wartościowych mięs. Jest świetnym źródłem żelaza hemowego. W przeciwieństwie do żelaza niehemowego, które pochodzi z roślin, jest ono bardzo dobrze wchłaniane przez organizm. Należy pamiętać o tym, że ten składnik jest niezwykle istotny, ponieważ jest elementem hemoglobiny w czerwonych krwinkach, która przenosi tlen z płuc do tkanek. Jedzenie tego mięsa zapobiega więc niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

Pamiętaj jednak, że w jedzeniu czerwonego mięsa zalecany jest umiar. Najlepiej wybierać chude elementy, takie jak polędwica, udziec, rostbef, które zawierają mniej nasyconych kwasów tłuszczowych.

Wytyczne żywieniowe wielu krajów europejskich dotyczą ograniczenia spożycia mięsa czerwonego i przetworzonego do 300–600 g tygodniowo i spożywania mięsa tylko w niektóre dni, nie codziennie – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

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