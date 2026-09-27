Jesienny przysmak już na targowiskach. Zbija cukier, cholesterol i chroni przed infekcją

Koniec września i początek października to czas, gdy na straganach zaczyna pojawiać się żurawina. Zbiory trwają do pierwszych silniejszych przymrozków, czyli zazwyczaj do początku listopada. Choć zazwyczaj używamy suszonej żurawiny, to warto postawić też na tę świeżą. Idealnie nadaje się do herbaty oraz różnego rodzaju przetworów.

Żurawina wzmocni odporność

Jedną z największych zalet żurawiny jest to, że zawiera dużą ilość witaminy C. W 100 g jest 13–14 mg tej witaminy. Jest silnym antyoksydantem, dzięki czemu pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Wspiera również prawidłowe działanie układu odpornościowego. Jest to ważne zwłaszcza o tej porze roku, gdy na dworze robi się coraz zimniej i często dopadają nas infekcje.

Żurawina jest również znana ze swoich właściwości, które wspierają funkcjonowanie układu moczowego. Obniża pH moczu, co blokuje rozwój bakterii. Zawartość antyoksydantów w niej wpływa też pozytywnie na nasz układ krwionośny. Między innymi pomaga regulować poziom cholesterolu.

Żurawina jest naprawdę dobra na wiele rzeczy. Przyjęło się, że przede wszystkim pomaga w infekcjach dróg moczowych, ale tak naprawdę działa przeciwzapalnie, fantastycznie działa na cukier, na cholesterol, na wzrok. Więc tak naprawdę ja chciałabym zachęcić wszystkich do jedzenia żurawiny – powiedziała z kolei w nagraniu opublikowanym na YouTube dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz.

Jak wykorzystać żurawinę?

Żurawinę można wykorzystać na wiele sposobów. Jesień to doskonały czas, by zrobić z niej przetwory, na przykład dżem, powidła. Można przyrządzić z niej również sok. Świeżą żurawinę warto zamrozić, by móc cieszyć się tymi owocami, gdy nie będzie na nie już sezonu. Świetnie sprawdzi się również jako dodatek do dań wytrawnych – tradycyjny sos żurawinowy to idealne dopełnienie pieczonych mięs, pasztetów oraz serów na ciepło, zwłaszcza camemberta i oscypka.

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