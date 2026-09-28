Dietetyczka zamiast masła wybiera 4 produkty z Lidla. Jeden ma ponad 5 razy mniej kalorii

Dietetyczka zamiast masła wybiera 4 produkty z Lidla. Jeden ma ponad 5 razy mniej kaloriiMasło to tradycyjny dodatek do pieczywa, ale wysokokaloryczny. Łyżeczka produktu dobrej jakości o zawartości 83% tłuszczu waży tylko 10 g, ale dostarcza aż 8,3 g tłuszczu i 75 kcal. Tymczasem na chleb często idzie więcej. To podbija kaloryczność kanapek bardziej niż niejeden bardziej konkretny składnik, na przykład plasterek szynki czy żółtego sera. Pieczywo można jednak smarować czymś innym – przekonuje dietetyczka Dominika Hatala.

Najlepszy zamiennik masła z Lidla

Po produkty do smarowania pieczywa ekspertka wybrała się do Lidla. Na swoim kanale „Dietetyk Powszechny” na YouTube mówiła o tym, ile kalorii można zaoszczędzić przy ich wyborze w miejsce masła na kanapki.

Numer jeden – serek śmietankowy ma 3 razy mniej kalorii niż masło, tylko 249 kalorii na 100 gramów i aż o 60 gramów tłuszczów mniej – powiedziała w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Polecanym przez nią produktem jest serek Pilos Pure z oznaczeniem „prosty skład”. Znalazłam w nim tylko trzy pozycje: serek śmietankowy, białka mleka i sól. W stugramowej porcji ma 23 g tłuszczu, 3,7 g węglowodanów i 5,8 g białka. W porównaniu z 750 kcal, 83 g g tłuszczu i 0 g białka we wspomnianym maśle to diametralna różnica.

Roślinne produkty zamiast masła

Kanapka na śniadanie czy kolację może być też bezmleczna. Dominika Hatala wskazała w Lidlu dwa wartościowe smarowidła. Pierwszym z nich jest guacamole. Gotowa pasta z awokado z kawałkami owoców zawiera 70% tego składnika i stanowi „źródło zdrowych tłuszczów”.

Możesz kupić w postaci gotowej pasty, która ma ponad 5 razy mniej kalorii niż masło, lub w postaci dojrzałego owocu – zachęcała Dominika Hatala.

W składzie pasty znalazłam także wodę, 7% pomidorów i dodatki smakowe: sok z limonki, cebulę, cukier, przecier z czosnku, liście kolendry, sól, czerwoną papryczkę chili, a ponadto skrobię ryżową jako zagęstnik. Porcja 100 g zapewnia 138 kcal, 12,2 g tłuszczu, 1,5 g białka i 2,3 g błonnika. To wygodne rozwiązanie, ale więcej cennych związków (m.in. witaminy E i z grupy B) dostarcza świeży owoc. Wystarczy rozgnieść i doprawić.

Dietetyczka wzięła też z lodówki hummus marki Vemondo. Pasta z ciecierzycy to smaczne, niskokaloryczne i sycące źródło roślinnego białka. Jest dostępna w różnych wariantach smakowych, ale specjalistka skupiła się na wersji klasycznej. Ma ponad 2,5 razy mniej kalorii niż masło.

Zawiera minimalne ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, ma 272 kalorie na 100 gramów i 8 gramów białka pochodzącego ze strączków – mówiła.

Jak masło, ale lepiej

Jeśli mimo wszystko ktoś woli smak masła na kanapkach, ekspertka poleca miks tłuszczowy, który jest kompromisem między tym tradycyjnym produktem i margaryną.

Produkt najbardziej zbliżony do masła, czyli Finuu. Ma tylko o 50 kalorii mniej na 100 gramów, ale ma lepszy profil kwasów tłuszczowych, o połowę mniej nasyconych i sporą ilość jedno- i wielonienasyconych – podała Dominika Hatala.

Ten wyrób w wersji naturalnej w 47% składa się z masła, natomiast reszta to oleje roślinne – 34% tego rzepakowego i 2% z lnianki. Są tam także maślanka oraz witaminy A i D. Jak deklaruje producent, 100 g miksu zapewnia 3 g kwasu alfa-linolenowego, który należy do rodziny omega-3. To całkiem sporo, jednak trzeba pamiętać, że dawki smarowidła na kanapki są niewielkie.

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