Trener odradza te „fit” produkty z Lidla. Miały być lepsze, jest dietetyczna ściema

Coraz więcej opakowań zachęca do kupna hasłami takimi jak „proteinowy”, „high protein” i „bez dodatku cukru”. Ma to wskazywać na produkt bardziej wartościowy i bez pustych kalorii. W niektórych przypadkach to niekoniecznie lepsza opcja. Trzy takie słodkie wyroby znalazł w Lidlu trener Michał Zając i odradził ich wybór.

Te płatki proteinowe z Lidla to „istna ściema”

Jako pierwszy przykład trener wskazał Cini Minis Protein firmy Nesle. Produkt oznaczony jako pełnoziarniste płatki śniadaniowe z białkiem i witaminami zawierają 45% mąki pszennej z pełnego ziarna, cukier i dodatki do żywności. Dodatkowe białko pochodzi z dołożonego glutenu pszennego.

Mają więcej kalorii z cukru aniżeli z białka. Ilość kalorii jest praktycznie identyczna, co przy zwykłych płatkach, a żeby dostarczyć sensowną ilość białka w posiłku, musiałbyś zjeść pół paczki – powiedział ekspert.

Podał też liczby. Nowa wersja ze słowem „protein” na opakowaniu zapewnia 418 kcal, 22,5 g cukru i 15 g białka w 100 g, tymczasem w klasycznych cynamonowych płatkach tej firmy jest 412 kcal. Doszukałam, że dostarczają niespełna 25 g cukrów i 5,8 g białka, a pełnoziarnistej mąki jest około 33%. Zysk wydaje się niewielki, zwłaszcza że to starsza wersja ma nieco więcej błonnika.

Te słodycze bez cukru mają niewiele mniej kalorii

Ten produkt zgodnie z nazwą zawiera orzechy, a więc niezwykle zdrowy składnik. Krem z dodatkiem kakao Nut Love Crunch marki Allnutrition ma w sobie około 42% arachidów, ale też tłuszcz shea. Zamiast cukru użyto w nim substancji słodzącej o nazwie maltitol, która zapewnia o 40% mniej kalorii. Jest jednak słodzikiem z grupy polioli, a nadmierne spożycie tych związków może mieć efekt przeczyszczający. Działanie zależy od indywidualnej tolerancji i dawki.

Co prawda nie ma w sobie cukru, ale ilość kalorii i tłuszczu jest podobna, jak w zwykłej. To jest lepszy wybór niż Nutella, ale dalej łatwo nim przekraczać kalorie – ocenił Michał Zając.

Sto gramów kremu to 515 kcal i 35 g tłuszczu, tymczasem prawdziwa Nutella to niewiele więcej, bo 539 kcal, ale mniej tłuszczu (31 g). Podobnie niewielki zysk daje wybór czekoladek tej samej marki, co krem. W Michałkach Nut Love w białej polewie, które są oznaczona jako proteinowe, białko pochodzi z orzechów arachidowych, mleka w proszku i serwatki. Lista składników ma wiele linijek i jest tam także tłuszcz palmowy.

Mniej kalorii i więcej białka niż zwykłe. Ale dalej jest to średni produkt, a wiele osób zje ich więcej, bo przecież nie mają cukru i są proteinowe – powiedział trener.

Ta słodka przekąska ma 476 kcal, 16 g białka i 28 g tłuszczu w 100 g. Tymczasem klasyczne Michałki firmy Wawel to 540 kcal, 33 g tłuszczu i tyle samo białka. Tu również korzyści z wyboru „fit wersji” wydają się przesadzone.

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