Zamiast Piątnicy biorę serek z Biedronki. Ten sam producent, a za 100 g płacę 47 proc. mniej

Sporo osób wybiera serek kanapkowy, kierując się przyzwyczajeniem. Rozpoznawalne opakowanie trafia do koszyka niemal z automatu, a inne – lepsze opcje – pozostają niezauważone. Przestrzega przed tym Agnieszka Pocztarska, twórczyni portalu Czytamy Etykiety. „Czasami za produktem marki własnej stoi dokładnie ten sam producent, który wytwarza również dobrze znany produkt markowy. A mimo to cena może być wyraźnie niższa” – wskazuje w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Serek kanapkowy z Biedronki tańszy od markowego

Specjalistka porównała dwa serki kanapkowe – wyrób z Piątnicy i marki własnej Biedronki, czyli Delikate. Smarowidła w zasadzie niczym się od siebie nie różnią. Oba mają krótki i prosty skład. Zawierają jedynie serek śmietankowy, białka mleka oraz sól. „Ten sam producent i te same wartości odżywcze” – podkreśla Agnieszka Pocztarska. Mimo to propozycja z Piątnicy jest droższa od „biedronkowej”.

Za serek Delikate o masie 150 g trzeba zapłacić 3,99 zł, czyli około 2,66 zł za 100 g. Piątnica kosztuje 4,99 zł za 100 g. W przeliczeniu na tę samą ilość produktu propozycja z Biedronki wychodzi więc około 47 proc. taniej.

Zwróć na to uwagę, będąc na zakupach

Warto jednak podkreślić, że nie każdy wyrób marki własnej Biedronka jest lepszy od swojego bardziej znanego odpowiednika. „Dlatego jak zawsze: czytamy etykiety, porównujemy i dopiero wtedy wrzucamy do koszyka” – radzi Agnieszka Pocztarska. Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na skład i wartości odżywcze danego artykułu spożywczego, ale również inne istotne szczegóły, na przykład gramaturę.

Serek śmietankowy nie tylko do kanapek

Serek kanapkowy przydaje się nie tylko jako dodatek do pieczywa. Można wzbogacić nim również sos do spaghetti czy penne. Nada daniu kremową konsystencję i delikatny, śmietankowy smak. Najlepiej najpierw rozprowadzić produkt w niewielkiej ilości gorącej wody z gotowania makaronu, a dopiero potem połączyć z resztą składników.

Serek sprawdza się również przy zagęszczaniu zupy typu krem, na przykład z dyni lub pomidorów. Jeśli wymieszasz go ze szpinakiem i czosnkiem, stworzysz idealne nadzienie do wytrawnych naleśników. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by połączyć nabiał z ziołami i odrobiną jogurtu naturalnego. W ten prosty sposób stworzysz świetny diip do pieczinych warzyw.

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