Zamiast bazylii blenduję te liście na pesto. Mają 5 razy więcej wapnia niż brokuł

Gdy zaczyna się na nie sezon, kupuję te liście regularnie. Jem nie tylko w daniach na ciepło, bo to idealna baza pesto. Gdy zastępuję nimi aromatyczną bazylię, sos staje się bardziej wyrazisty i odżywczy. Nic dziwnego, skoro to superprodukt.

Ma 5 razy więcej wapnia niż brokuł

Jarmuż to bezgłowy gatunek kapusty, który ma wyjątkowo odżywcze i dość niskokaloryczne liście. Zapewniają około 40 kcal w 100 g, niespełna 3 g białka, 1,5 g tłuszczu oraz po około 4 g węglowodanów i błonnika. Wartości te różnią się między innymi w zależności od odmiany warzywa. Jego zaletom przyjrzeli się badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jarmuż jest szczególnie bogaty w witaminy (A, C, K), minerały (Ca, Fe, K), błonnik pokarmowy, glukozynolany, polifenole, karotenoidy, flawonoidy i chlorofile, które przyczyniają się do jego klasyfikacji jako „superżywności” – napisali autorzy badania opublikowanego w 2025 roku w piśmie „Molecules”.

Jak podali, zawarty w nim wapń ma wysoką biodostępność. Gdy porównałam jego poziom ze stężeniem w brokule, okazał się ponad 5 razy wyższy. Sto gramów liści dostarcza też około 110 mg witaminy C, czyli niewiele mniej niż bogata w nie czerwona papryka. Jarmuż przebija ją jednak pod względem obfitości witaminy A, której ma o ponad połowę więcej. Natomiast ilość ochronnej dla oczu luteiny i zeaksantyny wynosi prawie 4 razy tyle, ile jest w brukselce. Z odżywczym bogactwem powiązany jest dobroczynny wpływ na organizm.

Dowody kliniczne i przedkliniczne potwierdzają rolę jarmużu w łagodzeniu czynników ryzyka związanych z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu 2 i nowotwory hormonozależne. Ponadto jarmuż wykazuje korzystny wpływ na modulację mikrobioty jelitowej, kontrolę glikemii, metabolizm lipidów i stany zapalne – podsumowali autorzy pracy.

Przygotowanie sosu pesto z jarmużu

Zaletą tego przepisu jest użycie surowego warzywa, które zachowuje więcej bioaktywnych substancji. Jednocześnie jest ono rozdrobnione w takim stopniu, który zapewnia wielokrotnie lepszą przyswajalność składników odżywczych.

Jarmuż trzeba oczyścić z twardych nerwów liściowych i dopiero zblendować. By poszło to sprawnie, warto zacząć od dolewania do nich oliwy. Po wstępnym rozdrobnieniu można dołożyć resztę produktów, czyli podprażone orzechy włoskie, parmezan oraz czosnek przeciśnięty przez praskę, który bez tego kroku może nie rozprowadzić się dobrze w masie.

Jeśli natomiast chodzi o orzechy, warto podgrzewać je krótko, po czym zsunąć na zimny talerz lub półmisek. Pozostawienie ich na gorącej patelni może sprawić, że niepostrzeżenie się przypalą. Robią się wtedy nie tylko gorzkie. Rozkładowi ulegają cenne związki, zwłaszcza kwasy omega-3 i witamina E, a powstają szkodliwe substancje.

Do smaku warto dodać sól, pieprz i odpowiednią ilość soku z cytryny. Po przełożeniu pesto do słoiczka można zalać wierzch oliwą – wtedy dłużej się przechowa.

Przepis: Pesto z jarmużu Zielony sos ze zdrowych liści idealny do makaronu i chleba. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 303 w każdej porcji Składniki 150 g liści jarmużu

1/2 szklanki oliwy z oliwek

1/2 szklanki orzechów włoskich

1/4 szklanki tartego parmezanu

1-2 ząbki czosnku

1 mała cytryna

sól i świeżo mielony pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRozgrzej suchą patelnię i praż orzechy przez 4-5 minut, mieszając. Gdy będą aromatyczne, zsuń je na zimny talerz i odstaw do wystygnięcia. Z jarmużu usuń twarde nerwy liściowe, a czosnek przeciśnij przez praskę. Blendowanie sosuZblenduj pulsacyjnie jarmuż, dolewając oliwę. Do grubych kawałków dorzuć orzechy, parmezan, czosnek i przyprawy. Zmiksuj drobniej i dopraw do smaku sokiem wyciśniętym z cytryny.

Czytaj też:

Do makaronu robię ten sos od dietetyczki. Jedna porcja ma ponad 4 mg żelaza Czytaj też:

Nie smaruję chleba masłem. Blenduję zielone składniki i robię pastę dobrą dla jelit