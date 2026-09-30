Kiedyś jadł go każdy, dziś omijamy go w sklepie. Ma nawet 16 g białka i dużo kolagenu

Wiele osób ma duży sentyment do potraw, które królowały w czasach PRL-u. Kogel-mogel, fasolka po bretońsku, blok czekoladowy były wtedy codziennością. Przygotowywało się proste potrawy, tanie, ze składników, które były akurat dostępne. Panie domu potrafiły wyczarować prawdziwe pyszności niemal „z niczego”. Dziś wiele z nich przeżywa swój renesans, przypominając nam o dawnych smakach.

Niedoceniany przysmak z PRL-u

W PRL-u mięso było towarem deficytowym, dlatego chętnie wykorzystywano także podroby i tańsze części tuszy. Jednym z popularnych wyrobów był salceson – tradycyjna wędlina przygotowywana z gotowanych kawałków mięsa, podrobów, skóry i przypraw.

Teraz ten tradycyjny produkt wraca do łask. Młodsze pokolenia sięgają po niego jako „kulinarną ciekawostkę”, z kolei starsze osoby z sentymentem wracają do dawnych smaków. Poza tym, że jest to ciekawe urozmaicenie naszego menu, to salceson zawiera również walory odżywcze. Dostarcza między innymi łatwo przyswajalnego białka. W 100 g jest go około 13–16 g. Jest to wyjątkowo ważny składnik naszej diety, ponieważ między innymi pomaga budować i regenerować mięśnie, a także tkanki naszego organizmu.

Produkt ten charakteryzuje się także sporą zawartością kolagenu. Jest on ważny dla kondycji skóry, włosów i paznokci, ale też stawów. Dostarcza również sporej ilości żelaza, cynku oraz witamin z grupy B, kluczowych dla układu nerwowego i prawidłowego krążenia.

Pamiętaj jednak, że z uwagi na wykorzystanie tłustych elementów mięsa, salceson jest produktem dość kalorycznym. Jest też bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe oraz sód, a nadmiar tych składników też jest niekorzystny dla zdrowia.

Jak podawać salceson? Ciekawe pomysły

Salceson podaje się zazwyczaj na zimno jako dodatek do pieczywa. Sama pamiętam ze swojego dzieciństwa, że mój tata bardzo często jadł kanapki z tym przysmakiem. Idealnie komponuje się też ze składnikami, które przełamują jego tłusty smak, na przykład ogórkiem kiszonym czy konserwowym, musztardą lub chrzanem. Możesz dodać go także do sałatki.

Urozmaiceniem może też być pokrojenie salcesonu w kostkę, delikatne podsmażenie na patelni, a następnie wrzucenie do bigosu lub duszonej kapusty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o salceson

Co to jest salceson i dlaczego był tak popularny w czasach PRL-u?

Salceson to tradycyjna wędlina przygotowywana z gotowanych kawałków mięsa, podrobów, skór i przypraw. W czasach PRL-u mięso było towarem deficytowym, do którego dostęp wymagał stania w długich kolejkach. Salceson – jako produkt wyprodukowany z tańszych i łatwiej dostępnych elementów – stanowił przystępną cenowo i chętnie wybieraną alternatywę.

Czy salceson jest zdrowy i jakie ma wartości odżywcze?

Salceson posiada istotne walory odżywcze:

Białko: Zawiera około 13–16 g łatwo przyswajalnego białka na 100 g produktu, co pomaga w budowie i regeneracji mięśni oraz tkanek.

Kolagen: Wpływa korzystnie na kondycję skóry, włosów, paznokci oraz stawów.

Witaminy i minerały: Jest źródłem żelaza, cynku oraz witamin z grupy B, wspierających układ nerwowy i krążenie.

Należy jednak pamiętać, że jest to produkt dość kaloryczny, bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe oraz sód, dlatego warto spożywać go z umiarem.

Z czym najlepiej podawać salceson?

Najpopularniejszym sposobem podania jest serwowanie go na zimno jako dodatek do świeżego pieczywa. Ze względu na swój tłusty charakter, salceson doskonale komponuje się ze składnikami przełamującymi smak, takimi jak:

ogórki kiszone lub konserwowe,

musztarda,

chrzan.

Sprawdza się także jako składnik wyrazistych sałatek.

Czy salceson można podawać na ciepło?

Tak. Nietypowym, ale smacznym pomysłem na wykorzystanie salcesonu na ciepło jest pokrojenie go w kostkę, delikatne podsmażenie na patelni i dodanie do gotującego się bigosu, co nadaje potrawie głęboki smak i aromat.

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