Ten jogurt z Lidla to coś więcej niż tylko białko. Ma 6 g składnika ważnego dla jelit

Wśród jogurtów typu greckiego można znaleźć produkty, które różnią się nie tylko gęstością i zawartością tłuszczu. Uwagę Bartłomieja Szkutnika, twórcy portalu Fit Recenzje, przyciągnęła nowość, jaka pojawiła się niedawno na półkach Lidla. To propozycja marki Bieluch. Sprawdź, co dokładnie wyróżnia ją na tle konkurencji.

Nowy jogurt grecki z Lidla „pod lupą” eksperta

Bartłomiej Szkutnik poleca jogurt prebiotyczny typu greckiego. Ma prosty i krótki skład. Znajdziemy w nim między innymi mleko, mleko w proszku, białka mleka oraz żywe kultury bakterii jogurtowych. „Zero cukru i słodzików” – podkreśla ekspert w opublikowanym materiale. Nie ma w nim też konserwantów, barwników czy wzmacniaczy smaku. Pewien niepokój może budzić drugi z wymienionych składników. Nie jest to jednak ultraprzetworzony dodatek, a jedynie nabiał pozbawiony wody.

I to jest dobry Bieluch – zaznacza specjalista.

Świadczy o tym również jego wartość odżywcza. Jedno opakowanie o pojemności 200 gramów dostarcza 142 kalorii, 8 gramów białka oraz 6 gramów tłuszczu. „Wystarczy dodać dżem 100% lub borówki, 20 gramów orzechów i masz sycącą przekąskę na szybko do pracy” – wskazuje twórca portalu Fit Recenzje.

Jogurt prebiotyczny to nie tylko źródło białka

Rekomendowany nabiał wyróżnia się na tle konkurencji za sprawą jednego niecodziennego składnika – inuliny, czyli błonnika o właściwościach prebiotycznych. Stanowi pożywkę dla określonych bakterii jelitowych, które wykorzystują ją w procesie fermentacji. To właśnie ten mechanizm sprawia, że wspiera korzystne mikroorganizmy w przewodzie pokarmowym. Może też pomóc w pozbyciu się zaparć.

Wpływ inuliny z cykorii na częstotliwość wypróżnień został oceniony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Potwierdzony efekt dotyczy spożywania 12 g inuliny dziennie. Jeden kubeczek opisanego jogurtu dostarcza połowę tej ilości. Warto zacząć od mniejszych porcji i obserwować reakcje organizmu.

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