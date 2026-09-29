Jedno z najzdrowszych i najsmaczniejszych mięs. Polacy o nim zapomnieli, a Chińczycy się zajadają

Mięso dość często gości na naszych stołach i jest stałym elementem wielu codziennych posiłków. Najczęściej sięgamy jednak po te rodzaje, które dobrze znamy, takie jak kurczak czy wieprzowina. Rzadziej zwracamy jednak uwagę na inne, wartościowe produkty. Jeśli to zmienimy, to nasze posiłki mogą być też bardziej różnorodne, a nasz organizm z pewnością będzie nam wdzięczny.

Tego mięsa Polacy nie doceniają

Dobrym przykładem mięsa, po które naprawdę warto sięgać, a niestety robimy to dość rzadko, jest gęsina. Ma wyrazisty smak i odznacza się tradycyjnym charakterem. Kiedyś w Polsce była niezwykle popularna i lubiana, niestety z czasem o niej zapomnieliśmy i aktualnie przyrządza się ją naprawdę rzadko (głównie na Dzień Świętego Marcina). Ciekawostką jest z kolei to, że to mięso jest najbardziej popularne w Chinach. Ten kraj dominuje pod względem konsumpcji i hodowli.

Gęsina, zawiera duże ilości tłuszczu, jednak w dużej mierze są to zdrowsze nienasycone kwasy tłuszczowe. Jest to między innymi kwas linolowy, oleinowy oraz kwasy omega-3 i omega-6. Korzystnie działają one na nasz układ krążenia, obniżają także poziom tzw. złego cholesterolu. Jednocześnie podnoszą poziom frakcji HDL we krwi, czyli tzw. dobrego cholesterolu. Trzeba jednak pamiętać, że jej jedzenie nie działa jak „lek”. Choć nienasycone kwasy tłuszczowe rzeczywiście wspierają układ krążenia, to gęsina zawiera też tłuszcze nasycone i sam cholesterol, choć w mniejszej ilości niż inne popularne mięsa czerwone. Istotny, jak we wszystkim, jest więc umiar.

To mięso zawiera między innymi dużą ilość białka, a także witaminę A i B. Charakteryzuje się też bardzo niskim poziomem przetworzenia i wysoką jakością. Wynika to z tego, że gęsi hoduje się zazwyczaj na wolnym wybiegu. W porównaniu do popularnego kurczaka jest bogatsza w żelazo, cynk oraz witaminy z grupy B (zwłaszcza B12).

Jak przyrządzić gęsinę?

Gęsinę można przyrządzić na wiele sposobów. Najczęściej piecze się ją klasycznie w piekarniku. Ważne są też odpowiednie przyprawy, które nadają jej fantastycznego aromatu. Idealnie pasuje do tego mięsa między innymi majeranek, tymianek czy rozmaryn. Obowiązkowym dodatkiem jest również czosnek. Mięso gęsi dobrze smakuje również z jabłkami, śliwkami lub żurawiną, które nadają mu delikatnie słodki smak. Z gęsiny możesz też zrobić pyszny, pożywny gulasz.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o gęsinę

Czy gęsina jest zdrowa i jakie ma właściwości odżywcze?

Tak, gęsina to mięso wysokiej jakości i o niskim stopniu przetworzenia, ponieważ gęsi zazwyczaj hoduje się na wolnym wybiegu. Jest bogatym źródłem białka, witamin A, E oraz witamin z grupy B (szczególnie B12). W porównaniu do popularnego kurczaka zawiera znacznie więcej żelaza i cynku.

Czy tłuszcz z gęsiny jest zdrowy?

Mimo że gęsina należy do mięs tłustych, przeważają w niej zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolowy, oleinowy oraz kwasy omega-3 i omega-6. Pomagają one obniżać poziom „złego” cholesterolu (LDL), podnoszą poziom „dobrego” cholesterolu (HDL) i korzystnie wpływają na układ krążenia.

Jakie przyprawy i dodatki najlepiej pasują do gęsiny?

Do gęsiny idealnie pasują zioła takie jak majeranek, tymianek i rozmaryn, a także czosnek, który jest jej obowiązkowym dodatkiem. Doskonale komponuje się również z owocami nadającymi jej delikatnie słodki smak – przede wszystkim z jabłkami, śliwkami oraz żurawiną.

Jak można przyrządzić gęsinę?

Gęsinę przygotowuje się na wiele sposobów. Najpopularniejszą metodą jest klasyczne pieczenie całego mięsa w piekarniku z odpowiednimi ziołami i owocowymi dodatkami. Świetnym pomysłem na jej wykorzystanie jest także ugotowanie pysznego gulaszu.

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