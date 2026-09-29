Dietetyczka zachwycona jesiennym hitem z Biedronki. Ma aż 46 g białka i dobry skład

Gdy nadchodzi jesień i zaczyna się sezon grzybowy, to wielu z nas zajada się tymi „skarbami lasu” – od aromatycznych zup, przez sosy, aż po pierogi i jajecznicę. Często sezonowe potrawy są też bogate w grzybowe dodatki. Mogą być więc miłą, kulinarną odmianą w naszym jadłospisie.

Dietetyczka poleca ten ser

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska opublikowała na Instagramie wpis, w którym poleciła właśnie taki specjał. Chodzi o ser typu cypryjskiego z dodatkiem kurek. Niestety, jest ich mało i wbrew pozorom wcale nie zajmują wysokiego miejsca w składzie. Jak wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania, jest ich raptem 4 g na 200 g całego produktu. I choć ilość jest bardzo mała, to wyczuwalna smakowo.

Ekspertka wyjaśniła, że skład tego produktu jest naprawdę dobry. Jest on krótki, prosty i czysty, bez zbędnych wypełniaczy, konserwantów czy sztucznych aromatów. Podstawę stanowią mleko, sól, podpuszczka oraz naturalne dodatki smakowe. Ten ser z kurkami może być więc ciekawym, ale też zdrowym urozmaiceniem naszej diety.

I choć ten ser jest wartościowym produktem, to należy pamiętać o umiarze ze względu na jego kaloryczność.

Jedna taka kostka sera to 638 kcal i aż 32 g tłuszczów nasyconych, a to ich spożycie powinniśmy ograniczać do minimum. Ale to także aż 46 g białka – dodała.

Jest ono ważne w diecie, ponieważ pomaga budować i regenerować mięśnie oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dodatkowo daje uczucie sytości, dzięki czemu dłużej nie czujemy głodu.

Czy ser cypryjski to popularne halloumi?

Dietetyczka od zdrowego odżywiania zwróciła również uwagę na to, że tego sera nie nazywa „halloumi”, jednak jego skład niczym nie odbiega od popularnego produktu i wcale nie oznacza, że jest on gorszy.

Bo „Halloumi” jest chronioną nazwą pochodzenia (ChNP/PDO). W Unii Europejskiej nazwa ta może być używana tylko dla sera spełniającego określoną specyfikację i produkowanego na Cyprze – wytłumaczyła.

Dlatego producenci, którzy robią ser w stylu halloumi, ale poza Cyprem albo według receptury niespełniającej wymogów ChNP, używają określeń typu ser typu cypryjskiego, ser w stylu halloumi, ser grillowy.

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