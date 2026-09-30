Dietetyczka kupuje ten chleb w Lidlu. Ma 7,1 g błonnika i jest bez drożdży

Dla wielu osób w naszym kraju pieczywo jest nieodłącznym elementem ich jadłospisu. Nie wyobrażamy sobie bez niego „porządnej” kolacji czy śniadania. Często sięgamy po nie też jako dodatek do obiadu, na przykład zupy czy bigosu. Wybierając pieczywo, w tym chleb, warto wiedzieć, po jaki dokładnie produkt sięgnąć, by miał on jak najlepszy wpływ na nasze zdrowie.

Najlepszy chleb w Lidlu

Dietetyczka Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu wyjaśniła, który chleb z Lidla jest najlepszy.

Zdecydowanie wygrywa chleb żytni bez drożdży na zakwasie – powiedziała.

Wyjaśniła, że charakteryzuje się on niskim indeksem glikemicznym. Jest to istotne, ponieważ po zjedzeniu takiego chleba mamy mniejsze skoki cukru we krwi. Po posiłku glukoza nie wzrasta wtedy tak gwałtownie. Daje też dłuższe uczucie sytości, z tego względu dobrze sprawdzi się podczas odchudzania. Taki chleb będzie więc odpowiedni dla osób z insulinoopornością, cukrzycą typu 2.

Skład tego chleba jest bardzo prosty. Jak wyjaśniła ekspertka, jest w nim mąka żytnia, zakwas żytni, woda, cukier i sól.

Czyli warty polecenia i warty jedzenia – podsumowała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Dodatkowo chleb żytni na zakwasie zawiera dużo błonnika pokarmowego (7,1 g błonnika w 100 g), który wspiera pracę jelit, wspomaga trawienie i wspiera prawidłową mikroflorę jelitową.

Czy pieczywo z supermarketu jest złe?

Często spotykałem się z opiniami, że ten chleb marketowy to „sama chemia”, a w dodatku jest on zamrażany po wstępnym wypieku. Jeśli więc chodzi o mrożenie i późniejsze odpiekanie, to w samej tej technologii nie ma niczego złego. Mogę jednoznacznie powiedzieć, że nie ma to negatywnego wpływu na wartość odżywczą finalnego produktu – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Specjalista wyjaśnił, że jeśli z kolei chodzi o zarzut, że pieczywo z marketu jest niezdrowe i jest „samą chemią”, to również coraz rzadziej ma on zastosowanie. To dlatego, że w ostatnich latach producenci coraz częściej odstępują od stosowania wcześniej szkodliwych dodatków do żywności.

I jak ostatnio przyjrzałem się chlebom marketowym z różnych sieci, to bardzo rzadko któryś z nich zawierał jakieś niepożądane składniki. Właściwie to skład chlebów marketowych jest całkiem dobry pod tym względem – wyjaśnił.

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