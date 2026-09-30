Dietetyczka kupuje ten chleb w Lidlu. Ma 7,1 g błonnika i jest bez drożdży

Dla wielu osób w naszym kraju pieczywo jest nieodłącznym elementem ich jadłospisu. Nie wyobrażamy sobie bez niego „porządnej” kolacji czy śniadania. Często sięgamy po nie też jako dodatek do obiadu, na przykład zupy czy bigosu. Wybierając pieczywo, w tym chleb, warto wiedzieć, po jaki dokładnie produkt sięgnąć, by miał on jak najlepszy wpływ na nasze zdrowie.
Najlepszy chleb w Lidlu
Dietetyczka Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu wyjaśniła, który chleb z Lidla jest najlepszy.
Zdecydowanie wygrywa chleb żytni bez drożdży na zakwasie – powiedziała.
Wyjaśniła, że charakteryzuje się on niskim indeksem glikemicznym. Jest to istotne, ponieważ po zjedzeniu takiego chleba mamy mniejsze skoki cukru we krwi. Po posiłku glukoza nie wzrasta wtedy tak gwałtownie. Daje też dłuższe uczucie sytości, z tego względu dobrze sprawdzi się podczas odchudzania. Taki chleb będzie więc odpowiedni dla osób z insulinoopornością, cukrzycą typu 2.
Skład tego chleba jest bardzo prosty. Jak wyjaśniła ekspertka, jest w nim mąka żytnia, zakwas żytni, woda, cukier i sól.
Czyli warty polecenia i warty jedzenia – podsumowała specjalistka od zdrowego odżywiania.
Dodatkowo chleb żytni na zakwasie zawiera dużo błonnika pokarmowego (7,1 g błonnika w 100 g), który wspiera pracę jelit, wspomaga trawienie i wspiera prawidłową mikroflorę jelitową.
Czy pieczywo z supermarketu jest złe?
Często spotykałem się z opiniami, że ten chleb marketowy to „sama chemia”, a w dodatku jest on zamrażany po wstępnym wypieku. Jeśli więc chodzi o mrożenie i późniejsze odpiekanie, to w samej tej technologii nie ma niczego złego. Mogę jednoznacznie powiedzieć, że nie ma to negatywnego wpływu na wartość odżywczą finalnego produktu – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.
Specjalista wyjaśnił, że jeśli z kolei chodzi o zarzut, że pieczywo z marketu jest niezdrowe i jest „samą chemią”, to również coraz rzadziej ma on zastosowanie. To dlatego, że w ostatnich latach producenci coraz częściej odstępują od stosowania wcześniej szkodliwych dodatków do żywności.
I jak ostatnio przyjrzałem się chlebom marketowym z różnych sieci, to bardzo rzadko któryś z nich zawierał jakieś niepożądane składniki. Właściwie to skład chlebów marketowych jest całkiem dobry pod tym względem – wyjaśnił.
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FAQ – najczęściej zadawane pytania o chleb z marketu i pieczywo w Lidlu
Który chleb z Lidla jest najbardziej polecany przez dietetyków?
Zdecydowanie najlepszym wyborem według dietetyczki Pauliny Ihnatowicz jest chleb żytni na zakwasie bez drożdży. Wyróżnia się bardzo prostym składem (mąka żytnia, zakwas żytni, woda, cukier, sól) oraz wysoką zawartością błonnika pokarmowego (7,1 g na 100 g produktu).
Dla kogo chleb żytni na zakwasie będzie najlepszym wyborem?
Ze względu na niski indeks glikemiczny i fakt, że nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi, jest on idealny dla osób z insulinoopornością oraz cukrzycą typu 2. Daje także dłuższe uczucie sytości, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas odchudzania. Dodatkowo zawarte w nim bakterie kwasu mlekowego z zakwasu działają jak naturalny probiotyk i wspierają mikrobiom jelitowy.
Czy pieczywo mrożone i odpiekane w markecie jest niezdrowe?
Nie. Sama technologia wstępnego wypieku, mrożenia, a następnie odpiekania na miejscu w sklepie nie ma negatywnego wpływu na wartość odżywczą gotowego produktu. Mrożenie pieczywa jest w pełni bezpiecznym procesem technologicznym.
Czy chleb z supermarketu zawiera „samą chemię” i szkodliwe dodatki?
To mit, który coraz rzadziej ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. W ostatnich latach producenci w większości zrezygnowali ze szkodliwych dodatków do żywności. Skład większości chlebów dostępnych w popularnych sieciach handlowych jest prosty i całkiem dobry jakościowo.