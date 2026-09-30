Lekarz poleca zamiast ziemniaków. Ma tylko 41 kcal i działa jak balsam na jelita

Dużo osób nie wyobraża sobie prawdziwego obiadu bez jednego warzywa. Oczywiście chodzi o ziemniaki. Od lat goszczą ona na polskich stołach. Po jakimś czasie jednak mogą się już znudzić. Niektórzy też unikaj ją, gdy są na diecie odchudzającej. Inne warzywo z powodzeniem je zastąpi. Świetnie smakuje i jest naprawdę zdrowe.

Zamiennik ziemniaków idealny dla jelit

Jednym z polecanych zamienników ziemniaków jest topinambur.

Okazuje się, że to niepozorne i nieco zapomniane warzywo może dać sporo korzyści dla naszego zdrowia, a w szczególności seniorom. Otóż topinambur oprócz tego, że ma umiarkowaną zawartość witamin oraz składników mineralnych, to obfituje w jeden, bardzo cenny składnik. Jest nim „magiczna” inulina, czyli rodzaj rozpuszczalnego błonnika – powiedział w opublikowanym nagraniu lekarz Marek Skoczylas.

Stanowi ona pożywkę dla korzystnych bakterii, które znajdują się w jelitach. W ten sposób wspiera pracę mikrobioty jelitowej. Może również pomagać w regulowaniu pracy układu trawiennego i wspomagać prawidłowe wypróżnienia. Dodatkowo inulina korzystnie wpływa na wchłanianie niektórych składników mineralnych, takich jak wapń i magnez.

Wysoka zawartość inuliny oscylująca w granicach 20 g na 100 g tego warzywa odpowiada w dużej mierze za jego potencjał zdrowotny.

Inne właściwości tego warzywa

Poza dużą ilością inuliny, topinambur posiada też niską wartość energetyczną. To sprawia, że to warzywo będzie odpowiednie między innymi dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. W 100 g jest zaledwie 41 kcal. Co więcej, błonnik, który pęcznieje w jelitach, poza dobroczynnym wpływem na nie, daje też dłuższe uczucie sytości. Regularne spożywanie tego warzywa wpływa również dobrze na regulację ciśnienia krwi, a także przyczynia się do obniżenia „złego” poziomu cholesterolu.

Jak przyrządzić topinambur?

Bulwy tego warzywa mają słodkawy, lekko orzechowy smak. W kuchni znajdują zastosowanie w różnych potrawach. Dobrze sprawdza się jako składnik sałatek, zup, surówek, ale też dodatek do dań obiadowych jako zamiennik ziemniaków. Można go również piec, gotować, smażyć lub przygotować z niego delikatne purée.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o topinambur

Czym zastąpić ziemniaki na diecie odchudzającej?

Świetnym zamiennikiem ziemniaków jest topinambur. Ma niską wartość energetyczną – zaledwie 41 kcal w 100 g – a zawarty w nim błonnik pęcznieje w żołądku, zapewniając uczucie sytości na dłużej.

Jak topinambur wpływa na jelita i układ trawienny?

Topinambur zawiera bardzo dużo inuliny (ok. 20 g na 100 g), czyli rozpuszczalnego błonnika. Inulina stanowi pożywkę dla dobrych bakterii jelitowych, wspiera mikrobiotę, reguluje wypróżnienia i poprawia wchłanianie cennego wapnia oraz magnezu.

Jakie właściwości zdrowotne ma topinambur?

Oprócz wspierania jelit i odchudzania, regularnie spożywany topinambur pomaga regulować ciśnienie krwi oraz obniżać poziom „złego” cholesterolu. Ze względu na swoje właściwości jest szczególnie polecany seniorom.

Jak smakuje topinambur i jak można go przygotować w kuchni?

Bulwy topinamburu mają słodkawy, lekko orzechowy smak. Można go przygotowywać tak jak ziemniaki – gotować, piec, smażyć lub robić z niego purée. Świetnie sprawdza się również na surowo w sałatkach i surówkach oraz jako dodatek do zup.

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